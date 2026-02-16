Ilves: suurel mäel ei tule nii lihtsalt, aga mingit katastroofi pole

Pühapäeval olid tema tulemused voorude kaupa neljas, kuues ja kolmas. Esmaspäeval järgnesid seitsmes, üheksas ja kuues koht. Ruubert Tederi hüpped olid pühapäeval kolmandas kümnes, aga esmaspäeval ta torni ei tulnud.

Ilves tunnistab, et võrreldes normaalmäega ei ole ta suurest mäest veel nii hästi aru saanud. "Väike mägi oli kohe jalas. Siin on mägi laugem. Natuke on probleeme hoovõtuga. Ma ei ole veel leidnud õiget asendit, millega otsale peale sõita. Tunnen, et ei saa jalast seda tõuget kätte," lausus ta ERR-ile.

"Midagi väga kehva ka ei ole, aga ei leia survepunkti jala all, kust hakata tõuget tegema. Hüpe on natuke selline, et jääb puus vastu lendama. Homme on ka veel üks hüpe ja küll sealt midagi ikka välja pigistab."

"Väiksel mäel tundsin, et iga hüpe on loogiline. Suurel mäel tunnen, et ei tule see nii lihtsalt. Eks saab võistlustel näha," jätkas Ilves. "Need kaks mäge ongi täiesti erinevad. Võib-olla üks sobibki praeguse asendiga rohkem kui teine. Aga mingit suurt katastroofi ei ole. See on nii pisike asi, tunnetuse küsimus. Võtab päris palju meetreid ära. Eks homme on näha."

Kui normaalmäe võistlusel oli rada väga raske ja lumepudrune, siis suure mäe võistlusel on see-eest oodata sobivamaid olusid. "Nagu elus ikka - kaht head asja tavaliselt ei anta. Loodetavasti antakse mõlemad [hüppemägi ja suusarada - ERR] okeid," lausus kahevõistleja.

"Väike mägi oli mõnes mõttes üllatav, et ta nii hästi klikkis. Suur mägi - võib-olla suvest ta nii palju ei meeldinud kui väike, aga eile olid mõned hüpped mu arust väga head. Täna tunnetus ei olnud nii hea, aga eks ole näha. Homne näitab, kas suudan väikese muudatuse teha või mitte."