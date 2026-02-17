Oftebro: loodetavasti jätkab Ilves karjääri, ta on täiuslik tiimiliige!

Teisipäevase suure mäe võistluse finišis Johannes Lamparteri ja Ilkka Herolat edestanud Oftebro üheks tiimikaaslaseks on ka Kristjan Ilves, kes saavutas Milano Cortina OM-i individuaalvõistlustel kuuenda ja seitsmenda koha. 25-aastase Oftebro auhinnakappi kuulub nüüd juba kolm olümpiakulda.

Jens, ma usun, et ka Eestis on palju kahevõistluse fänne, kes on rahul, et su ettevalmistused läksid nii hästi. Kuidas sa selle olümpianädala enda jaoks kokku võtaksid?

Minu jaoks on olnud suurepärane nädal. Esiteks muidugi kuldmedalid, aga ka see, et meil on väga tugev tiim. Meie hüpped on nüüd väga head: Andreas [Skoglund] kolmas, Ilves ja ka [vend] Einar. Hüppame hästi ja oleme selle kallal kõvasti vaeva näinud, enne jõulupausi olime veidi hädas, aga ettevalmistus läks hästi ja ka suusarajal oli tunne hea. Täna oli minu jaoks ideaalne võistlus, seega on seda nädalat raske sõnadesse panna.

Taktikaliselt oled mõlemas sõidus olnud tasemel!

Tundsin end täna hästi, aga plaani täpselt ette ei teadnud: mul on peas erinevad stsenaariumid, aga ma ei saanud piisavalt suurt vahet ja pidin veidi taktikalisemalt sõitma. Kui eelviimasel tõusul pingutasin, oli tunne hea. Olen finišiga rahul.

Kristjani jaoks on hooaeg üles-alla käinud. Mida sa tema kuuendast ja seitsmendast kohast arvad?

See on väga tugev. Kui ta oleks esimeseks võistluseks saanud veidi paremad tingimused, oleks ta võib-olla võinud medali nimel heidelda. Ta on olnud väga tugev. Loodetavasti jätkab ta ka järgmisel aastal ja võitleb Faluni MM-il medalite nimel. Alati on hea, kui ta on ka võistlemas. Tal jätkus mulle pärast mu esimest kulda ilusaid sõnu, ta on täiuslik tiimiliige!