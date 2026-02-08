X!

Dopinguproovi andnud Selevkol jäi loosimine vahele: ma olen heas vormis

OM2026
Foto: Kuvatõmmis
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängudel astuvad meesüksiksõitjad võistlustulle teisipäeval. Teiste seas alustab kõrge koha nimel oma teekonda ka tunamullune EM-hõbe Aleksandr Selevko.

Eesti meistril Aleksandr Selevkol oli Milanos pühapäeval sündmusterohke päev. Kahe treeningu vahel lootis ta osaleda lühikava stardijärjekorra loosimisel, kuid pidi sportlaskülas hoopis võistlusvälise dopingutesti andma. Eelnevalt oli ta just selja taha jätnud hommikuse jäätrenni ja käinud söömas.

"Mul oli tund aega enne loosimist dopingutest. Pärast esimest trenni ma tulin olümpiakülla sööma, läksin oma ruumi ja nad tulid ja teatasid, et tahavad minuga kohtuda. Mul oli vereproov ja uriiniproov, et põhimõtteliselt kõik," rääkis Selevko ERR-ile.

Sel ajal kui Selevko andis dopinguproovi, käis tema eest loosimisel uisuliidu president Maire Arm. Teisipäeval alustavad lühikavaga individuaalset võistlust 29 meesüksiksõitjat ja Aleksandr tuleb jääle 19. mehena. "Jah, ma olen eelviimases grupis teine. Ma arvan, et see on väga hea ja see on väga tugev grupp," sõnas ta.

Pühapäeva õhtul peaareenil toimunud treeningul näitas kahe aasta tagune EM-hõbe head stabiilsust neljakordsetel hüpetel.

"Minu toeloop läks hästi, pole probleemi üldse. Neljakordne lutz täna ka oli okei. Tegin oma lühikava ja ma arvan, et kõik oli hea. Oli üks viga, aga neljakordsed olid väga head. Mulle meeldib see jää siin. Ma arvan, et ma olen heas vormis," lisas Selevko.

Kui iluuisutajatel on Milanos jää peal soe, siis pressil tööruumis, sest ala kajastab üle 2500 ajakirjaniku ja fotograafi.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

olümpiauudised

00:15

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:04

Jaapan pakkus põnevust, aga USA kaitses võistkonnavõistluse olümpiavõitu

08.02

Dopinguproovi andnud Selevkol jäi loosimine vahele: ma olen heas vormis

08.02

Nurmsalu normaalmäe eel: loodan, et Kaimar ei lähe üle oma varju hüppama

08.02

VIDEO | Kukkudes jala murdnud Vonnile tehti operatsioon Uuendatud

08.02

ERR-i olümpiajutud: Ivar sattus Kroonikasse

08.02

Lill jääoludest: kurlingust kui sellisest enam palju alles polnud

08.02

Kaldvee ja Lill kaotasid mõlemad mängud ning edasipääsulootus kadus Uuendatud

sport.err.ee värsked uudised

00:15

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:04

Jaapan pakkus põnevust, aga USA kaitses võistkonnavõistluse olümpiavõitu

08.02

Dopinguproovi andnud Selevkol jäi loosimine vahele: ma olen heas vormis

08.02

FOTOD | Alutaguse maratoni võitsid Kilp ja Mannima Uuendatud

08.02

USA-s stipendiumiga squashi mängiv Mälk mõlgutab olümpiamõtteid

08.02

Kompus hüppas end Eesti kõigi aegade edetabeli teiseks meheks Uuendatud

08.02

ETV spordisaade, 8. veebruar

08.02

Nurmsalu normaalmäe eel: loodan, et Kaimar ei lähe üle oma varju hüppama

08.02

Dramaatiline mängu lõpp tõi Man Cityle Liverpooli vastu kolm punkti

08.02

Saalijalgpalli meistriliigas lõppes mäng 20:0

08.02

Viimsi üllatas Bakeri võimsa mängu toel Ventspilsi

08.02

VIDEO | Kukkudes jala murdnud Vonnile tehti operatsioon Uuendatud

08.02

Kalju sõlmis Kuveidist naasnud Vaštšukiga kaheaastase lepingu

08.02

ERR-i olümpiajutud: Ivar sattus Kroonikasse

08.02

Femke Bol jooksis uue distantsi debüüdil kohe Hollandi rekordi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo