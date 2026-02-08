Dopinguproovi andnud Selevkol jäi loosimine vahele: ma olen heas vormis

Eesti meistril Aleksandr Selevkol oli Milanos pühapäeval sündmusterohke päev. Kahe treeningu vahel lootis ta osaleda lühikava stardijärjekorra loosimisel, kuid pidi sportlaskülas hoopis võistlusvälise dopingutesti andma. Eelnevalt oli ta just selja taha jätnud hommikuse jäätrenni ja käinud söömas.

"Mul oli tund aega enne loosimist dopingutest. Pärast esimest trenni ma tulin olümpiakülla sööma, läksin oma ruumi ja nad tulid ja teatasid, et tahavad minuga kohtuda. Mul oli vereproov ja uriiniproov, et põhimõtteliselt kõik," rääkis Selevko ERR-ile.

Sel ajal kui Selevko andis dopinguproovi, käis tema eest loosimisel uisuliidu president Maire Arm. Teisipäeval alustavad lühikavaga individuaalset võistlust 29 meesüksiksõitjat ja Aleksandr tuleb jääle 19. mehena. "Jah, ma olen eelviimases grupis teine. Ma arvan, et see on väga hea ja see on väga tugev grupp," sõnas ta.

Pühapäeva õhtul peaareenil toimunud treeningul näitas kahe aasta tagune EM-hõbe head stabiilsust neljakordsetel hüpetel.

"Minu toeloop läks hästi, pole probleemi üldse. Neljakordne lutz täna ka oli okei. Tegin oma lühikava ja ma arvan, et kõik oli hea. Oli üks viga, aga neljakordsed olid väga head. Mulle meeldib see jää siin. Ma arvan, et ma olen heas vormis," lisas Selevko.

Kui iluuisutajatel on Milanos jää peal soe, siis pressil tööruumis, sest ala kajastab üle 2500 ajakirjaniku ja fotograafi.