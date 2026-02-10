X!

Selevko kaotas kukkumisega punkte, kuid pääses vabakavale

Aleksandr Selevko alustas Milano Cortina taliolümpiamängudel oma lühikava suurepäraselt, aga kukkus seejärel ja jäi tähtsatest punktidest ilma. Tunamullune EM-hõbe sai kukkumisele vaatamata 82,02 punkti ja tagas edasipääsu vabakavale.

Selevko alustas oma kava suurepäraselt, kui sooritas vägagi kindla neljakordse toe loop'i ja tegi seejärel kena kolmese axel'i. Seejärel tabas teda ebaõnn, kui Eesti rekordimees kukkus kolmesel lutz'il ja kaotas sellega kaskaadi. Selevko lõpetas oma kava soliidselt ja sai kohtunikelt 82,02 punkti, kuid ilma kukkumiseta oleks ta tõenäoliselt 90 punkti piiri alistanud.

Võimsa tulemusega sai hakkama prantslane Adam Siao Him Fa, kes püstitas 102,55 punktiga uue isikliku tippmargi ja kerkis esikohale. Kuni Ilia Malinin oma kava lõpetas. Ameeriklane oli oma kavasse lisanud tagurpidi salto, mida nähti viimati olümpiamängudel 1976. aastal. Backflip'i eest küll lisapunkte ei anta, aga ega Malinin seda vajagi - kohtunikud hindasid tema esitust 108,16 punkti vääriliseks.

Pärast ameeriklast läks jääle veel jaapanlane Yuma Kagiyama, kes tegi kolmekordsel axel'il eksimuse, kuid teenis sellegipoolest 103,07 punkti ja kerkis Siao Him Fast mööda.

82,02 punktiga Selevko läheb vabakavale vastu 18. kohalt, viimasena ehk 24. pääses edasi Taipei mees Yu-Hsiang Li, kes teenis 72,41 punkti.

Enne võistlust:

24-aastane Selevko osaleb oma teistel olümpiamängudel, Pekingis saavutas ta meeste üksiksõidus 28. koha. Tunamullune EM-hõbe ja tänavu Euroopa meistrivõistlustel viienda koha saanud Selevko on teisipäeval jääl 29 võistlustules olevast sportlasest 19. mehena, eelviimase grupi teisena.

Pühapäeva õhtul peaareenil toimunud treeningul näitas Selevko head stabiilsust neljakordsetel hüpetel. "Minu toe loop läks hästi, pole probleemi üldse," rääkis Selevko ERR-ile. "Neljakordne lutz oli ka okei. Tegin oma lühikava ja ma arvan, et kõik oli hea. Oli üks viga, aga neljakordsed olid väga head. Mulle meeldib see jää siin. Ma arvan, et ma olen heas vormis," lisas ta.

Selevko viis novembri alguses oma lühikava isikliku rekordi 91,28 punkti peale, parim koondskoor on Kanada GP-etapilt 257,21 punkti.

Teisipäeval saab Selevko kindlasti nautida vinget atmosfääri, sest enne ja pärast teda on kodupubliku rõõmuks jääl Matteo Rizzo ja Daniel Grassl. Selevko läheb Eesti aja järgi jääle 22.26, soosikud Ilia Malinin ja Yuma Kagiyama vastavalt 23.31 ja 23.37.

