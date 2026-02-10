Spordimuuseumi kogud. Eesti osales ka OM-ajaloo esimesel mäesuusavõistlusel

Milano ja Cortina d'Ampezzo taliolümpiamängude puhul vaatas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum oma kappides ja riiulites ringi. Muuseumi peavarahoidja Kaarel Antons valis välja kümme eset, mis annavad edasi Eesti talispordi olümpialugu 20. sajandil. Igal argipäeva hommikul 9. kuni 20. veebruarini tutvustab spordimuuseum mitmekesist valikut ka Vikerraadio olümpiaminutites.

1936. aasta taliolümpiamängudest Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis on Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi kogusse jõudnud iluuisutaja Vaike Paduri suveniirmärk.

Taliolümpiamängud Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis olid järjekorras neljandad - eestlased jõudsid võistlema teist korda. Kaheksa aastat varem löödi juba kaasa kiiruisutamises, nüüd debüteerisid eestlased murdmaa- ja mäesuusatamises ning iluuisutamises.

Esimest korda esindasid Eestit olümpiaareenil naissportlased: naiste alpi kahevõistluses Karin Peckert-Forsman ja iluuisutamise paarissõidus Helene Michelson. Vähesed sportlased ja delegatsiooniliikmed läkitati Saksamaale kas olümpiakomitee või spordiseltside raha eest.

Siiski vaadati ka tulevikku – oma kulu ja kirjadega sõitis olümpiadelegatsiooni koosseisus õhustikuga tutvuma paljukordne Eesti meister iluuisutamises Vaike Kaljuvee (hiljem tuntud kui Vaike Paduri). Väheseid mängudest pärit esemeid spordimuuseumi kogus on just Vaike Kaljuvee käest saadud suveniir-rinnalindike Garmisch-Partenkircheni mäesuusavõistluselt. Mäesuusatamine, muide, oli aastal 1936 esimest korda olümpiakavas.