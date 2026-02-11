Malinin ERR-ile: tundsin end lühikavas väga mugavalt

Milano Cortina taliolümpiamängude meeste iluuisutamises sai kõige parima lühikavaga hakkama ei keegi muu kui ameeriklane Ilia Malinin, kes oli oma lühikavale lisanud ka tagurpidi salto.

21-aastane iluuisutäht kogus oma lühikava eest 108,16 punkti, millega jäi oma isiklikust tippmargist (110,41 p) veidi enam kui kahe punkti kaugusele. Ameeriklane tegi aga midagi ajaloolist, kui sooritas kava lõpuosas tagurpidi salto, mida nähti viimati olümpiamängudel 50 aastat tagasi.

"Tundsin end väga hästi, väga mugavalt ja olin valmis. Olen väga õnnelik, et sain kavasse panna kõik need elemendid, mida tahtsin ja esikohal lõpetada," ütles Malinin pärast võistlust ERR-ile.

Ameeriklane võitis nädala alguses võistkonnavõistluses oma karjääri esimese olümpiakulla ja tal on reedel vabakavas suurepärane võimalus lisada sellele olümpiavõit ka üksiksõidus. Mis plaan tal vabakavaks on? "Tahan asju rahulikult võtta, kiirustada pole vaja," sõnas Malinin.

Mehed esitavad oma vabakava reedel, 13. veebruaril. ETV+ ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.00.