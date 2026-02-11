X!

Selevko: see on hea, et saan isegi vigadega vabakavale võistlema

Foto: Kiur Kaasik/Delfi Meedia
Aleksandr Selevko alustas Milano Cortina taliolümpiamängudel oma lühikava suurepäraselt, aga kukkus seejärel ja jäi tähtsatest punktidest ilma. Tunamullune EM-hõbe tagas kukkumisele vaatamata edasipääsu vabakavale.

Selevko sooritas kava alguses võimsa neljakordse toe loop'i ja maandus uiskudel ka kolmesel axel'il, aga kukkus siis kolmekordsel lutz'il ja ei saanud kaskaadi eest punkte. Teist korda olümpial osalev Selevko sai lõpuks kohtunikelt 82,02 punkti ja läheb kukkumisele vaatamata vabakavale 18. kohalt.

"Mul pole hea meel, see on lihtne hüpe. Ma ei tea, miks see [kukkumine] tuli. Ei ole sellega rahul!" ütles ta pärast võistlust ERR-ile ning lisas, et esimese kahe hüppega võis rahule jääda.

Sellegipoolest on ta juba ületanud oma tulemuse nelja aasta taguselt Pekingi olümpialt, kui Selevko sai 28. koha. "Palju parem kogemus! Isegi vigadega saan vabakavale võistlema, see on väga hea," ütles ta.

Selevko on vabakava eel kokkuvõttes 18. kohal, aga vahed on tegelikult väikesed ning vahe näiteks kaheksandal kohal jätkava Andrew Torgasheviga (88,94 p) on seitsme punkti juures. "Pole väga palju punkte seal. Ma arvan, et saan oma kohta natuke tõsta," arvas Selevko.

Mehed esitavad oma vabakava reedel, 13. veebruaril. ETV+ ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.00.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

