X!

USA uisukoondis on Selevko tiiva alla võtnud: ta käib igal pool koos meiega

OM2026
Aleksey Letov ja Olga Ganicheva
Aleksey Letov ja Olga Ganicheva Autor/allikas: ERR
OM2026

Iluuisutaja Aleksandr Selevko esitab teisipäeva õhtul Milano Cortina taliolümpiamängudel meeste üksiksõidus lühikava. Treenerid Aleksey Letov ja Olga Ganicheva ütlesid enne võistluse algust ERR-ile, et ameeriklased on olümpial Selevko oma tiiva alla võtnud.

Letov ja Ganicheva ütlesid Maarja Värvile, et 24-aastane Selevko on treeningutel näidanud head vormi, aga enne võistlust komplimente ei tehta. "See on ebausk. Siiani on kõik hästi," ütles Ganicheva.

Treenerid ütlesid, et ootavad eestlaselt puhast sõitu. "Loodame, et ta suudab näidata, mida ta on tavaliselt trennides teinud. See oleks väga hea," sõnas Letov.

Selevko on Bostoni uisuklubi treenerite sõnul kõrgel tasemel sportlane, kes teeb kõik selleks, et tulemust teha. "Tal on palju positiivseid asju – esitlus, ta oskab teha keerulisi trikke ja ta teab, kuidas uisutada. See on meie alal oluline," lisas Letov. "Väga meeldiv inimene, väga heast perekonnast, vend on väga tore. Väga head inimesed! Selliseid võiks rohkem olla!"

Treenerid panevad suurt rõhku perekonnale ja naljatlesid, et Selevkost on saanud olümpial ameeriklane. "Me ei treeni ainult siin, vaid ka Bergamos. Tähendab, USA tiim, aga Saša (Selevko - toim) käib alati igal pool koos meiega," ütles Letov, kes osales Eesti delegatsiooniga ka avatseremoonial.

"Ta on, jah, adopteeritud, sest ta treenib kogu aeg meiega ja meie arstid aitavad teda. Team USA on väga tore," ütles Ganicheva.

ETV+ ja ERR-i spordiportaali otseülekanne meeste lühikavast algab teisipäeval kell 20.30. Selevko läheb jääle neljandas grupis, tema esitus algab ajakava järgi kell 22.26.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

olümpiauudised

21:44

Suusahüpete segavõistkondade võistlusel Sloveenia vastu ei saadud Uuendatud

21:19

VIDEO | Külmaverelised rootslased teenisid otsustava viskega olümpiavõidu

20:55

Rootsi kurlingupaar võttis viimase kiviga ameeriklastelt kulla Uuendatud

20:41

Lilender: näeme meesüksiksõitjatelt kaht saltot

20:20

VAATA OTSE | Kuidas läheb Selevkol OM-i lühikavas? Uuendatud

19:17

USA uisukoondis on Selevko tiiva alla võtnud: ta käib igal pool koos meiega

18:58

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema, CAS otsustab kolmapäeval Uuendatud

18:32

Itaalia kurlingupaar sai pronksimängus Suurbritanniast jagu

sport.err.ee värsked uudised

21:44

Suusahüpete segavõistkondade võistlusel Sloveenia vastu ei saadud Uuendatud

21:19

VIDEO | Külmaverelised rootslased teenisid otsustava viskega olümpiavõidu

20:55

Rootsi kurlingupaar võttis viimase kiviga ameeriklastelt kulla Uuendatud

20:41

Lilender: näeme meesüksiksõitjatelt kaht saltot

20:20

VAATA OTSE | Kuidas läheb Selevkol OM-i lühikavas? Uuendatud

20:02

Mihkels jäi Omaani velotuuri neljandal etapil esikümne ukse taha

19:17

USA uisukoondis on Selevko tiiva alla võtnud: ta käib igal pool koos meiega

18:58

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema, CAS otsustab kolmapäeval Uuendatud

18:32

Itaalia kurlingupaar sai pronksimängus Suurbritanniast jagu

17:56

Tartu Maraton toimub täies pikkuses originaalrajal

17:24

Spordimuuseumi kogud. Eesti osales ka OM-ajaloo esimesel mäesuusavõistlusel

17:01

Kehva: OM-debüüdil viimasesse tiiru nullidega tulla oli päris lahe!

16:15

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

15:59

Shiffrini slaalom jättis kiirlaskumise järel juhtinud USA medalita Uuendatud

15:36

Ilves näitas ka teisel treeningul väga häid hüppeid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo