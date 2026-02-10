USA uisukoondis on Selevko tiiva alla võtnud: ta käib igal pool koos meiega

Iluuisutaja Aleksandr Selevko esitab teisipäeva õhtul Milano Cortina taliolümpiamängudel meeste üksiksõidus lühikava. Treenerid Aleksey Letov ja Olga Ganicheva ütlesid enne võistluse algust ERR-ile, et ameeriklased on olümpial Selevko oma tiiva alla võtnud.

Letov ja Ganicheva ütlesid Maarja Värvile, et 24-aastane Selevko on treeningutel näidanud head vormi, aga enne võistlust komplimente ei tehta. "See on ebausk. Siiani on kõik hästi," ütles Ganicheva.

Treenerid ütlesid, et ootavad eestlaselt puhast sõitu. "Loodame, et ta suudab näidata, mida ta on tavaliselt trennides teinud. See oleks väga hea," sõnas Letov.

Selevko on Bostoni uisuklubi treenerite sõnul kõrgel tasemel sportlane, kes teeb kõik selleks, et tulemust teha. "Tal on palju positiivseid asju – esitlus, ta oskab teha keerulisi trikke ja ta teab, kuidas uisutada. See on meie alal oluline," lisas Letov. "Väga meeldiv inimene, väga heast perekonnast, vend on väga tore. Väga head inimesed! Selliseid võiks rohkem olla!"

Treenerid panevad suurt rõhku perekonnale ja naljatlesid, et Selevkost on saanud olümpial ameeriklane. "Me ei treeni ainult siin, vaid ka Bergamos. Tähendab, USA tiim, aga Saša (Selevko - toim) käib alati igal pool koos meiega," ütles Letov, kes osales Eesti delegatsiooniga ka avatseremoonial.

"Ta on, jah, adopteeritud, sest ta treenib kogu aeg meiega ja meie arstid aitavad teda. Team USA on väga tore," ütles Ganicheva.

ETV+ ja ERR-i spordiportaali otseülekanne meeste lühikavast algab teisipäeval kell 20.30. Selevko läheb jääle neljandas grupis, tema esitus algab ajakava järgi kell 22.26.