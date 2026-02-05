Vabakavas muudatuse teinud Selevko naudib Milanos treeninguid suursoosikuga

Iluuisutamises on sportlased jagatud jäätreeninguteks väikesteks gruppideks ja Eesti meister saab harjutada Milanos koos USA tippude Ilja Malinini, Maxim Naumovi ja Andrew Torgasheviga, Kasahstanist pärit MM-hõbeda Mihhail Šaidoroviga ja teist korda olümpiale pääsenud mehhiklase Donovan Carilloga. Kahekordne maailmameister Malinin püsib 2023. aasta detsembrist alates võitmatuna ja harjutab revolutsioonilist viiekordset hüpet.

"Mulle väga meeldib, et olen siin Malininiga koos jääl. Tunnen, et see tõstab treeningu atmosfääri ja kvaliteeti. Annab enesekindlust, et saan samuti teha kõike rohkem. Väga meeldib, et harjutame ühes grupis," ütles Selevko, kes sai sel hooajal Kanada GP-etapil just Malinini järel teise koha. Neil on ühine tehnikatreener Rafael Arutunyan, kelle juures on Selevko juba aastaid käinud timmimas hüpete -ja sõiduoskust.

Bostonis treenib ta aga igapäevaselt koos Maxim Naumoviga, kes realiseerib perekonna unistuse aasta pärast vanemate, paarisõidu varasemate maailmameistrite, traagilist hukkumist lennuõnnetuses.

Meeste üksiksõidus, mis algab 10. veebruaril lühikavaga, pääses olümpiale 29 sportlast. Seni on mehed Milano jääl saanud vaid korra päevas 35 minutit harjutada. Uisutajad saavad selle aja jooksul korra muusikaga oma lühikava või vabakava läbi sõita. Treening on kas peaareenil või harjutusväljakul ja väga erinevatel aegadel. Kolmapäeval oli Selevko peaareenil jääl juba kell 7 varahommikul.

"Kõik on hästi. Ma olen heas vormis ja praegu lihtsalt proovin tunnetada jääd ja atmosfääri. Peaareen on väga hea, mulle väga meeldib sealne jää. Eelmisel nädalal töötasin veel suurte koormustega, kuid nüüd hakkasin koormust langetama. Olen teinud hea töö ja praegu on vaja värskust koguda ning sõita lihtsalt minu parimad sõidud. Ma arvan, et see pole mitte midagi väga keerulist. Pean lihtsalt näitama oma puhast kava ja siis saan head punktid," ütles Selevko.

Iluuisutamises jagatakse olümpiamedaleid korvpallihallis, kus tavapäraselt põrgatab Euroliigas palliv Milano Olimpia meeskond ja kus nelja aasta eest mängis EM-finaalturniiril ka Eesti meeskond.

"Mul vedas väga, sest minu treener tegi hea kokkuleppe, et saan ka Bergamos harjutada. Seal on natukene rohkem jääaega treeninguteks ja saan kavasid rohkem läbi sõita," selgitas teisipäeval Milanost 60 kilomeetri kaugusel asuvas Bergamo jäähallis vormi timmida saanud Selevko.

Kohe esimeste treeningutega selgus, et olümpial jälgitakse rangemalt, kas iluuisutajatel on oma kavas kasutava muusikapala(de) jaoks hangitud vastavad õigused.

"Minu kavade puhul treeningutel siin muusikaga probleeme ei tekkinud. Vabakava muusika osas on kõik paberid korda aetud ja lühikava muusika kasutamiseks käib litsentsi hankimiseks lõpptöö. Ma praegu räägin ClicknClear [muusikaõiguste tehnoloogiaettevõte, mis pakub ametlikult litsentseeritud muusikat sportlastele, kes seda etteasteks vajavad] inimestega ja siin Milanos ka muusikamänedžeriga," selgitas Selevko. Tema selle hooaja lühikava koreograafia on koostatud USA popstaari Prince´i hitile "Kiss" ja see on olnud julge valik.

Milano sportlaskülas kiiruisutaja Marten Liivi stardiasendit olümpiarõngaste ees proovinud Eesti rekordimees ütles, et on jaanuaris Sheffieldis toimunud Euroopa meistrivõistlustega võrreldes muutnud vaid hüpete järjestust vabakavas.

"Ma vahetasin olümpiaks vabakavas oma kolmekordse Axel'i ja kolmese flip'i ära. Nüüd on kavas neljas hüpe kolmene Axel ja viies hüpe on kolmekordne flip. See on ainus muutus. Nii on mul kava mugavam sõita ja ma tunnen end ka enesekindlamalt." sõnas EM-i viienda kohaga lõpetanud Selevko.

Neljapäeval läheb ta Milano olümpiakülast kuulsale San Siro staadionile, kus toimub mängude avatseremoonia. "Ootan väga seda avamist. Lähen marssima koos oma treeneritega. Ma pole seda staadionit veel näinud ja tahaks väga seal ära käia. Ootan elevusega tseremooniat," märkis teist korda järjest olümpial võistlev Selevko.

Kaks aastat tagasi võitis ta EM-il Kaunases hõbeda. Sel hooajal viis Selevko kahe kava summas Eesti rekordi 257 punkti peale.