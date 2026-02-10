Levandi: Malinin on viiekordse juba ära teinud

Iluuisutaja Arlet Levandi külastas ETV spordisaate stuudiot ning spekuleeris, et Ilia Malinin on viiekordse hüppe tegelikult juba ära teinud, aga ootab õiget aega selle kavasse panemiseks.

Levandi rääkis enne Milano Cortina taliolümpiamängude meeste lühikava algust, et Aleksandr Selevko punktisaak võiks jääda 88 ja 92 punkti vahele. Selevko paraku kukkus, kuid sai sellegipoolest 82,02 punkti.

"Me alati toetame üksteist, ausat sporti ja meil on väga hea koondiseprojekt, mis on toetanud Eesti iluuisutamises ausat sporti. Ma arvan, et tänu sellele on meil uisutamine järgmisele tasemel jõudnud. Aleksandr Euroopa meistrivõistlustel, Mihhail [Selevko] samuti," rääkis Levandi. "Viimase aasta jooksul oleme proovinud kokkuhoidvat tunnet arendada. Muidugi on erandeid, aga seeniorides ja juuniorides suurem osa toetab üksteist juba järgmisel tasemel."

Olümpiauisutajad peavad tegema oma kavades neljakordseid hüppeid, kui on tahtmist kõrgesse mängu sekkuda. Mis teeb ülemineku kolmekordselt neljasele niivõrd keeruliseks?

"Kõige suurem erinevus on psühholoogiline, see on mentaalne. Hüppad kuristikust alla ja kõige raskem asi on hüpata. Teed kahekordset saltot, kõige raskem on tõmmata ennast kinni, et teha see kolmekordne salto. Aju treenimine on kõige tähtsam, tavaliselt sportlased on valmis neljaseks varem kui ise seda teavad. Mentaalne pool on kõige raskem," selgitas Levandi.

Kahtlemata on suurfavoriidiks ameeriklane Ilia Malinin, kes on oma kava neljakordsete hüpetega täitnud ja harjutab salamisi juba viiekordseid. Levandi sõnul seda olümpiakavas tõenäoliselt veel ei ole, aga Malinin on tõenäoliselt selle juba ära teinud. "Tema mõtlemisviis on erakordne, tunnen teda päris ammu. Lähedalt ei räägi, aga kui räägime, siis tunnetad… Ma ei tea, ta suudab end sinna teisele tasemele viia," sõnas Levandi.

"Mõtleb, et see ei ole probleem, panen tagurpidi salto kava viimasesse 30 sekundi sisse, teen veel ühe neljase, teen seitse neljakordset ühes kavas. See on ebareaalne, kui mõelda seda kümme aastat tagasi."

Lisaks Malininile peab Levandi suurimateks medalisoosikuteks jaapanlast Yuma Kagiyamat, Kasahstanist pärit Mihhail Šaidorovi, prantslast Adam Siao Him Fad ning neutraalse lipu all võistlevat venelast Pjotr Gumennikut. "Me pole teda palju näinud, aga videod treeningutelt näitavad, et ta on heas vormis ja hüppab väga hästi," ütles Levandi venelase kohta.

"Nende kõikide ühiseks tunnuseks on see, et neil on mõlemad pooled uisutamisest väga tugevad. Nii artistlik kui tehniline pool. Muidugi balanss on erinev, mõnel on hüpped paremad, mõnel uisutamine. Nad püüavad seda tasakaalu viia koos üles," lisas Levandi.