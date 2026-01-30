Kane möödus kõigi aegade edetabelis Modanost

Eelmisel kümnendil Chicago Blackhawksi dünastia eestvedajaks olnud, aga paari aasta eest Red Wingsiga liitunud Kane jõudis läinud ööl karjääris 1375 resultatiivsuspunktini (500+875), millega möödus 18 aastat esikohta hoidnud Mike Modanost (1374; 561+813).

Kane sai rekordi enda nimele kodujääl Washington Capitalsi vastu, kui andis teisel perioodil resultatiivse söödu Ben Chiaroti tabamusele. Ta näitas täpset kätt ka normaal- ja lisaajale järgnenud karistusvisetel, kuid Red Wings kaotas selle 2:3 ja kogu kohtumise 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:0; 2:3).

THIS ONE COUNTS ✅



PATRICK KANE HAS PASSED MIKE MODANO FOR MOST POINTS BY AN AMERICAN-BORN PLAYER! pic.twitter.com/UAeTo6lLUg — NHL (@NHL) January 30, 2026

Modano, kes töötab nüüd Minnesota Wildi juures nõunikuna, saatis Kane'ile videoõnnitluse. "Ma teadsin juba sinu karjääri alguses, et sina oled see mees, kes püüab minu kinni. Siin me täna oleme. Jätka sama vingelt ja vii see tähis järgmise mehe jaoks veel kõrgemale," sõnas Modano.

"Modano on üks parimaid ameeriklasi ja keegi, keda mina noorena imetlesin," ütles Kane. "Mäletan seda hetke, kui tema Phil Housley'st möödus ja nüüd nägin, kuidas ta mulle õnne soovis. Ta on tõeline härrasmees."

Kõigi aegade resultatiivsustabelis on mitte-kanadalastest Kane'ist eespool ainult tšehh Jaromir Jagr (1921), venelane Aleksandr Ovetškin (1669) ning soomlased Teemu Selänne (1457) ja Jari Kurri (1398).

"Tunnen, et minus on veel jõudu ja saan meeskonnale veel kasulik olla. Loodetavasti suudan samamoodi jätkata, sest varsti on liiga hilja," märkis 37-aastane Kane.

Teised tulemused:

Seattle Kraken - Toronto Maple Leafs 5:2

Vancouver Canucks - Anaheim Ducks 2:0

Vegas Golden Knights - Dallas Stars 4:5 (kv.)

Edmonton Oilers - San Jose Sharks 4:3 (la.)

Minnesota Wild - Calgary Flames 4:1

St. Louis Blues - Florida Panthers 5:4

Boston Bruins - Philadelphia Flyers 6:3

Buffalo Sabres - Los Angeles Kings 4:1

Carolina Hurricanes - Utah Mammoth 5:4

Montreal Canadiens - Colorado Avalanche 7:3

New Jersey Devils - Nashville Predators 3:2 (la.)

New York Rangers - New York Islanders 1:2

Pittsburgh Penguins - Chicago Blackhawks 6:2

Tampa Bay Lightning - Winnipeg Jets 4:1