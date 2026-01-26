Kuu aega tagasi Kuveiti naasnud Vaštšuk saadeti koju

Viimase kuu aja jooksul on 30-aastane Vaštšuk olnud meediapildis tavapärasest rohkem. Esimesel jõulupühal avaldas Soccernet.ee artikli, kuidas keskväljamees lõpetas perekondlikel põhjustel lepingu Sloveenia kõrgliigaklubis Koperis. Mõni päev hiljem kirjutas Vaštšuk alla kontrahtile, mida pakkus talle endine tööandja, Kuveidi kõrgliigas palliv Al-Shabab.

Hooaja keskpaigas liitunud Vaštšuk jõudis Al-Shababi esindada ühes karikamatšis ning ühe korra liigas, kuniks ta pooleaastane leping lõpetati. Eestlane selgitas Soccernet.ee-le, et koostöö katkes vigastuse tõttu, mis ei pidavat olema küll tõsine, aga kuna ohutsoonis asuvat meeskonda ootavad ees tähtsad mängud, tahtis klubi omale palgata uut välismaalast.

