X!

Kuu aega tagasi Kuveiti naasnud Vaštšuk saadeti koju

Jalgpall
Bogdan Vaštšuk
Bogdan Vaštšuk Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti meeste jalgpallikoondise eest 15 mängu pidanud poolkaitsja Bogdan Vaštšuk naaseb kodumaale, kui seekordne seiklus Kuveidis jäi paraku üürikeseks.

Viimase kuu aja jooksul on 30-aastane Vaštšuk olnud meediapildis tavapärasest rohkem. Esimesel jõulupühal avaldas Soccernet.ee artikli, kuidas keskväljamees lõpetas perekondlikel põhjustel lepingu Sloveenia kõrgliigaklubis Koperis. Mõni päev hiljem kirjutas Vaštšuk alla kontrahtile, mida pakkus talle endine tööandja, Kuveidi kõrgliigas palliv Al-Shabab.

Hooaja keskpaigas liitunud Vaštšuk jõudis Al-Shababi esindada ühes karikamatšis ning ühe korra liigas, kuniks ta pooleaastane leping lõpetati. Eestlane selgitas Soccernet.ee-le, et koostöö katkes vigastuse tõttu, mis ei pidavat olema küll tõsine, aga kuna ohutsoonis asuvat meeskonda ootavad ees tähtsad mängud, tahtis klubi omale palgata uut välismaalast.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

26.01

Barcelona otsustava Meistrite liiga matši kohtunike vaatleja on Uno Tutk

26.01

Kuu aega tagasi Kuveiti naasnud Vaštšuk saadeti koju

26.01

Mets sattus mängu järel vastasega füüsilisse konflikti

26.01

Paalberg on liitumas ajaloolise Prantsusmaa suurklubiga

26.01

Armeenia saalijalgpallikoondis tegi riigi jalgpalliajalugu

26.01

Eesti saalijalgpallikoondis ja Norra mängisid korduskohtumises viiki Uuendatud

25.01

Pikalt nulli hoidnud Flora murdus AIK-i vastu viimastel minutitel

25.01

Käit lõi Šveitsi kõrgliigas oma esimese värava

25.01

Augsburg lõpetas jälle Bayerni pika kaotuseta seeria

24.01

Galerii: Saalijalgpallikoondis jäi väravaterohkes mängus napilt Norrale alla

sport.err.ee uudised

26.01

Barcelona otsustava Meistrite liiga matši kohtunike vaatleja on Uno Tutk

26.01

Kuu aega tagasi Kuveiti naasnud Vaštšuk saadeti koju

26.01

Olümpial on iluuisutamises naiste seas suurfavoriit Kaori Sakamoto

26.01

Koondise arst olümpial riskimisest: tahaks lasta sportlasel ise otsustada

26.01

ETV spordisaade, 26. jaanuar

26.01

Balti liiga nädalavahetus lõppes Mistrale kaotusega

26.01

Galeriid: Hokiliigas olid edukad Ida-Virumaa klubid

26.01

Eesti ringrajatiim alustas hooaega pjedestaalikohaga

26.01

TSA/Cityteed kaotas Leedus peetud kaks Balti liiga mängu

26.01

Mets sattus mängu järel vastasega füüsilisse konflikti

26.01

Millend ületas Liimaskile kuulunud U-23 Eesti rekordi

26.01

Taaramäe tiim tegi mägietapil head tööd ja eestlane jätkab liidrisärgis

26.01

Kristin Kuuba püüab sulgpalli Eesti meistrivõistlustel kolme kulda

26.01

Tuuli Tomingas vahetas olümpiamängude eel suusafirmat

26.01

Üprus kerkis võidumängus parimaks, Täht ja Tammearu hoidsid kõrget taset

26.01

Anikina on maailma tugevaimal U-14 tenniseturniiril esimesena asetatud

26.01

Tartu läheb eurosarjas meeskondliku mänguga edasipääsu eest võitlusse

26.01

Bostonis sai näha kergejõustiku küllalt eaka maailmarekordi langust

26.01

Käsipalli EM-il jäi alles vaid üks täiseduga koondis

26.01

Sinner marssis kindlalt veerandfinaali, Djokovic sai puhkepäeva

loetumad

25.01

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi sai ERR-i spordireporter Juhan Kilumets

25.01

Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

26.01

Tuuli Tomingas vahetas olümpiamängude eel suusafirmat

26.01

Bostonis sai näha kergejõustiku küllalt eaka maailmarekordi langust

25.01

Kõrvemaa suusamaraton kujunes tihedaks heitluseks, stardi andis Kilumets

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

25.01

Petrõkina ema: tundsin, et olen koos Niinaga jääl

25.01

Simon jäi pingelises lõpplahenduses peale, Ermits 19.

26.01

Kunagine EM-hõbe Mägisalu loobus tippspordist

25.01

Doncic sai jälle Dallases Mavericksist jagu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo