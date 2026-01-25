X!

Perrot kerkis olümpiamängude eel MK-sarja üldliidriks

Laskesuusatamine
Eric Perrot
Eric Perrot Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Laskesuusatamine

Prantslane Eric Perrot võitis Nove Mestos toimunud laskesuusatamise MK-etapil mõlemad individuaalsõidud ning kerkis viimase olümpiaeelse etapi lõpuks MK-sarja üldarvestuses esikohale.

Neljapäeval lühikesel tavadistantsil veatult lasknud Perrot tegi sama ka pühapäevases 15 km ühisstardist sõidus ning ületas finišijoone ajaga 35.59,6, teenides oma karjääri seitsmenda etapivõidu.

Teisena ületas finišijoone viimases tiirus ühe märgi püsti jätnud ameeriklane Campbell Wright, kes kaotas võitjale üheksa sekundiga. Norralane Sverre Dahlen Aspenes teenis oma karjääri esimese pjedestaalikoha (0; +16,2), varasemalt oli tema parimaks tulemuseks kaheksas koht.

Esikolmikule järgnesid Fabien Claude (2; +23,8), Lukas Hofer (1; +38,1), Emilien Claude (1; +41,0).

Kuivõrd senine üldliider Tommaso Giacomel jäi pühapäeval esikümnest välja, sai uhkes üksinduses lõpetanud Perrot viimasel olümpiaeelsel etapil endale ka MK-sarja liidrisärgi. 24-aastane prantslane on kogunud sel hooajal 834 punkti, Giacomel on 797 punktiga teine ja Sebastian Samuelsson 668 punktiga kolmas. Kaks etappi vahele jätnud Johan-Olav Botn jätkab 630 punktiga neljandal real.

Enne võistlust:

Ühtegi Eesti meest pühapäeval stardis ei ole, samuti ei osale MK-sarja esikümnesse kuuluvad norralased Johannes Dale-Skjevdal, Vetle Sjaastad Christiansen ega Sturla Holm Lägreid.

Küll on Nove Mestos vormi kogumas hooaja esimeses pooles MK-sarja üldliidriks olnud Johan-Olav Botn ning tabelis tema ees kolm kõrgeimat kohta hõivavad Tommaso Giacomel, Eric Perrot ja Sebastian Samuelsson.

Sel hooajal on toimunud üks ühisstardist sõit, kui vahetult enne jõule edestas Giacomel Annecys Perrot'd ning Christianseni.

