Simon jäi pingelises lõpplahenduses peale, Ermits 19.

Laskesuusatamine
Julia Simon
Pühapäeval tõmmati joon alla laskesuusatamise MK-etapile Nove Mestos ning naiste 12,5 km ühisstardist sõit sai põneva lõpplahenduse. Regina Ermits sai viimasel olümpiaeelsel võistlusel 19. koha.

Naised näitasid ühisstardist sõidus täpset kätt ning neli võistlejat jõudsid sisuliselt samal ajal neljandasse tiiru ja läbisid tiiru puhtalt, seades üles põneva lõpplahenduse. Koos suusarajale läinud naiste seas kerkis lõpuks võitjaks prantslanna Julia Simon (1; 33.39,4), kes edestas kaasmaalast Oceane Micheloni (1) vaid poole sekundiga. Esikolmikusse mahtus veel itaallanna Lisa Vittozzi (1; +2,7), Lou Jeanmonnot (1; +8,9) jäi esikolmikust veidi kaugemale.

Stardinumbriga 14 võistelnud Regina Ermits jättis nelja tiiru peale kokku kolm märki ning saavutas 19. koha (3; +2.23,1). Äsja haiguse seljatanud Ermits oli suusarajal 30 naise seas 22.

Detsembris MK-sarja üldliidriks kerkinud Jeanmonnot on kogunud sel hooajal 848 punkti, teisel kohal jätkab 646 punktiga soomlanna Suvi Minkkinen. Esikolmikusse mahub veel 585 punkti kogunud rootslanna Anna Magnusson, aga norralanna Maren Kirkeeide (576 p) ja rootslanna Hanna Öberg (560 p) ei jää kuigi kaugele.

Ermits on parima eestlasena kogunud 223 punkti ja jätkab üldarvestuses 19. kohal. Susan Külm on 42 punktiga 63. kohal ja Tuuli Tomingas 15 punktiga 79. real.

Järgmisena lähevad laskesuusatamise tipud rajale Milano Cortina taliolümpial, võistlusprogramm algab 8. veebruaris segateatega.

Enne võistlust:

Sel hooajal Eesti parimaks laskesuusatajaks olnud Ermits jättis eelmisel nädalal Ruhpoldingi MK-etapi haigusega võideldes pooleli, kuid reisis ikkagi Nove Mesto etapile kaasa ja osales Mark-Markos Kehvaga laupäeval paarissegateatesprindis, kus nad said üheksanda koha.

MK-sarjas 19. kohal olev Ermits on numbri all 14 stardis ka pühapäevases ühisstardist sõidus. Suurtest tähtedest on puudu õed Öbergid, mis annab võimaluse kolmandale rootslannale, MK-sarjas Hanna ja Elvira vahel viiendal kohal olevale Anna Magnussonile; samuti ka Maren Kirkeeide

