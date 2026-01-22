X!

Lühikese tavadistantsi võitis Perrot, hea päev ka teistel prantslastel

Laskesuusatamine
{{1769073060000 | amCalendar}}
Eric Perrot
Eric Perrot Autor/allikas: SCANPIX / AP
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise maailmakarikaetapil Nove Mestos võitis meeste lühikese tavadistantsi prantslane Eric Perrot (0; 36.30,6), kes edestas koondisekaaslast Emilien Jacquelini (0; +41,8) ja itaallast Lukas Hoferit (0; +54,1).

Kõik tiirud eksimusteta läbinud ja tänu heale suusakiirusele kindlaks liidriks kerkinud Perrot sai sellega hooaja teise individuaalse etapivõidu pärast esikohta Hochfilzeni jälitussõidus.

Prantsusmaa koondisel oli tervikuna väga hea päev, sest Oscar Lombardot tuli neljandaks (1; +1.46,2) ja Emilien Claude kuuendaks (2; +2.04,0). Nende vahele mahtus ka norralane Martin Nevland (0; +1.57,9).

Üheksanda koha teenis MK-sarja üldliider Tommaso Giacomeli (4; +2.33,0) ees Läti laskesuusataja Renars Birkentals (2; +2.31,9), kelle jaoks oli tegemist karjääri kõige parema etteastega. Varem oli ta ka 20 hulka vaid korra jõudnud, kui sai Ruhpoldingi sprindis 18. koha.

Eesti koondises oli 46. kohaga parim Mark-Markos Kehva (3; +5.03,3). Mehis Udam oli 52. (2; +5.20,4), Yaroslav Neverov 91. (7; +9.52,5) ja Karl Rasmus Tiislär 96. (8; +12.21,1).

Enne võistlust

Eesti koondislastest läheb rajale neli meest. Kuna Rene Zahkna, Kristo Siimer ja Jakob Kulbin teevad oma järgmise stardi alles Milano Cortina taliolümpiamängudel, siis pääsevad nende asemel Nove Mestos võistlustulle 21-aastased Mehis Udam (stardinumber 86) ja Karl Rasmus Tiislär (nr 87) ning 20-aastane Yaroslav Neverov (nr 96).

Udam sai MK-sarjas esimese kogemuse 2024. aasta jaanuaris Oberhofis. Tiislär tegi oma MK-debüüdi mullu Nove Mestos ning Neverovi debüüt sündis 2024. aasta detsembris Kontiolahtis. Nende kolme kõrval kuulub täna stardinimekirja ka Mark-Markos Kehva (nr 45).

Kuuenda etapi eel on üldarvestuses liidripositsioonil itaallane Tommaso Giacomel, kes on kogunud 736 punkti. Talle järgnevad prantslane Eric Perrot (654), rootslane Sebastian Samuelsson (640) ning norrakad Johan-Olav Botn (560) ja Johannes Dale-Skjevdal (501). Nimetatud viisikust ainsana ei stardi Dale-Skjevdal. Kokku on võistlustules 99 meest.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

laskesuusauudised

22.01

Lühikese tavadistantsi võitis Perrot, hea päev ka teistel prantslastel Uuendatud

22.01

Eesti laskesuusatajad tulid juunioride EM-il viiendaks

21.01

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

21.01

Laskesuusataja Daniel Varikov sai juunioride EM-il 11. koha

21.01

Norra ja Prantsusmaa kinnitasid laskesuusakoondise koosseisu taliolümpiaks

18.01

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti

18.01

Viimasesse tiiru kaheksandana saabunud Dale-Skjevdal võitis jälitussõidu

18.01

Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

17.01

Viigipuu: sprindist ei ole väga palju head kaasa võtta

17.01

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu

17.01

Bogetveit meenutas varalahkunud sõpra: Sivert oli väga seikluslik inimene

17.01

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

16.01

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha

16.01

Ermits: ütlesin endale tiirus, et vot ei lase seda lasku praegu mööda!

16.01

Ermits sõitis Ruhpoldingis karjääri parima sprindivõistluse

sport.err.ee uudised

22.01

Taani sai koduseinte toel jagu suurest rivaalist Prantsusmaast

22.01

Eesti uisutajad võtsid Riias sisse kõrgemad kohad

22.01

Jürgenson hoiab Monte Carlos oma klassis kuuendat kohta Uuendatud

22.01

Oliver Solberg lõpetas avapäeva liidrina, viimane katse jäeti pooleli Uuendatud

22.01

Eesti suusasportlased saavad olümpial toetuda tuttavatele abilistele

22.01

Leedu andis kodusel EM-il võidu käest viimasel minutil

22.01

Hajali olümpiaga kaasneb senisest suurem tugipersonal Uuendatud

22.01

ETV spordisaade, 22. jaanuar

22.01

Asi klubil ei õnnestunud eurosarjas veerandfinaali jõuda

22.01

Lühikese tavadistantsi võitis Perrot, hea päev ka teistel prantslastel Uuendatud

22.01

Vagulil ei õnnestunud lennumäe MM-i lõppvõistlusele jõuda

22.01

Varssavi Legia soovis palgata Karl Jakob Heina

22.01

Eesti laskesuusatajad tulid juunioride EM-il viiendaks

22.01

Käsipalli EM-il on selgunud tosin paremat

22.01

Glinka sai Challengeril jagu kaheksanda asetusega vastasest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo