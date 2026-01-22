Lühikese tavadistantsi võitis Perrot, hea päev ka teistel prantslastel

Laskesuusatamise maailmakarikaetapil Nove Mestos võitis meeste lühikese tavadistantsi prantslane Eric Perrot (0; 36.30,6), kes edestas koondisekaaslast Emilien Jacquelini (0; +41,8) ja itaallast Lukas Hoferit (0; +54,1).

Kõik tiirud eksimusteta läbinud ja tänu heale suusakiirusele kindlaks liidriks kerkinud Perrot sai sellega hooaja teise individuaalse etapivõidu pärast esikohta Hochfilzeni jälitussõidus.

Prantsusmaa koondisel oli tervikuna väga hea päev, sest Oscar Lombardot tuli neljandaks (1; +1.46,2) ja Emilien Claude kuuendaks (2; +2.04,0). Nende vahele mahtus ka norralane Martin Nevland (0; +1.57,9).

Üheksanda koha teenis MK-sarja üldliider Tommaso Giacomeli (4; +2.33,0) ees Läti laskesuusataja Renars Birkentals (2; +2.31,9), kelle jaoks oli tegemist karjääri kõige parema etteastega. Varem oli ta ka 20 hulka vaid korra jõudnud, kui sai Ruhpoldingi sprindis 18. koha.

Eesti koondises oli 46. kohaga parim Mark-Markos Kehva (3; +5.03,3). Mehis Udam oli 52. (2; +5.20,4), Yaroslav Neverov 91. (7; +9.52,5) ja Karl Rasmus Tiislär 96. (8; +12.21,1).

Enne võistlust

Eesti koondislastest läheb rajale neli meest. Kuna Rene Zahkna, Kristo Siimer ja Jakob Kulbin teevad oma järgmise stardi alles Milano Cortina taliolümpiamängudel, siis pääsevad nende asemel Nove Mestos võistlustulle 21-aastased Mehis Udam (stardinumber 86) ja Karl Rasmus Tiislär (nr 87) ning 20-aastane Yaroslav Neverov (nr 96).

Udam sai MK-sarjas esimese kogemuse 2024. aasta jaanuaris Oberhofis. Tiislär tegi oma MK-debüüdi mullu Nove Mestos ning Neverovi debüüt sündis 2024. aasta detsembris Kontiolahtis. Nende kolme kõrval kuulub täna stardinimekirja ka Mark-Markos Kehva (nr 45).

Kuuenda etapi eel on üldarvestuses liidripositsioonil itaallane Tommaso Giacomel, kes on kogunud 736 punkti. Talle järgnevad prantslane Eric Perrot (654), rootslane Sebastian Samuelsson (640) ning norrakad Johan-Olav Botn (560) ja Johannes Dale-Skjevdal (501). Nimetatud viisikust ainsana ei stardi Dale-Skjevdal. Kokku on võistlustules 99 meest.