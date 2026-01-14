Rajando: mul on tunne, et olin püstitiirus terve igaviku

Eesti koondis oli kolme vahetuse järel üheksandal kohal. Lõpuks tõi Rajando neliku finišisse 15. kohal. "Kui ma tegin sooja ja vaatasin võistlust, siis ma sain aru, et oleme üsna heal kohal," lausus Rajando ERR-ile.

"Kui ma kuulsin, et pean startima minutilise kaotusega, siis võttis natuke närvi sisse. Aga ma arvan, et sain selles osas hästi hakkama."

"Kahjuks pean ütlema, et algusest peale oli väga raske. Jalad läksid täis. Võib-olla tõusud ei olnudki kõige raskem koht. Aga need üleminekud ja lauged osad suruda - oli päris raske jah."

Esimene tiir läks puhtalt. "Pigem lasen üsna aeglaselt ja ma tahtsin teha, mida kogu aeg teen - läksin oma rütmiga ja õnnestus," kommenteeris Rajando.

Püstitiir kujunes teistsuguseks ja läks tarvis kolme varupadrunit. "Mul on tunne, et olin püstitiirus terve igaviku," ütles noor sportlane. "Lasin mööda, hakkasin varusid võtma, siis varu ei läinud sisse, siis varu ei tulnud välja - ühesõnaga, korralik jamamine oli seal. Vähemalt lõpuks ikkagi pääsesin trahviringist."

Oma esimese individuaalstardi MK-tasemel peaks Rajando tegema reedel sprindis. "Loodame, et siis on vähe kergem jalg ja tuleb sõit ka kergemini."