Kampaania "100 suusatundi" avab suusarahvale 700 kilomeetrit terviseradu

Tervisesport
Ave Ojasoon ja Jan Uuspõld
Ave Ojasoon ja Jan Uuspõld Autor/allikas: Assar Jõepera
Tervisesport

Pühapäeval saab viiendat aastat hoo sisse Eesti Suusaliidu ja Eesti Terviseradade kampaania "100 suusatundi". Kampaania kutsub lapsi, noori ja täiskasvanuid üle Eesti tasuta suusatundidesse. Parimate treenerite juhendamisel saab teha esimesi suusasamme või lihvida seniseid oskusi.

Tasuta suusatunnid on mõeldud nii neile, kes esmakordselt suusad alla panevad, kui ka neile, kes tahavad aastate jooksul omandatud oskusi lihvida. Treeningud toimuvad pea kõigis maakondades, kokku enam kui 30 suusarajal, mille eest kannavad igapäevaselt hoolt Eesti Terviseradade rajameistrid. Oma teadmisi jagavad tänavu rohkem kui 30 treenerit ja kogenud juhendajat, teiste hulgas Vahur Teppan, Ave Ojasoon, Kerstin Margus, Anu Taveter, Timo Juursalu. Lisaks murdmaasuusatamisele leiab 100 suusatunni hulgast ka mäesuusatatreeninguid ja määrdekoolitusi.

"Talvel on suusatamine kahtlemata kõige parem ja loomulikum liikumisviis. Maailmas ei ole palju riike, kus talve ja lume vahele saab panna võrdusmärgi. Rõõmustame, et tänavu meil lund jagub ning et värske õhk ja Eesti loodus loovad suusaspordi harrastamiseks suurepärased eeldused," ütles Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll. "On eriti hea meel näha, et juba viiendat aastat toimuva "100 suusatunni" haare laieneb. Esmakordselt toimub üks suusatund väljaspool Eestit – Peeter Kümmel juhendab suusatundi Davosis," rääkis Koll.

Kampaania saab avapaugu pühapäeval, 18. jaanuaril, mil tähistatakse nii Terviseradade suusapäeva kui ka ülemaailmset lumepäeva. Sel puhul toimuvad erinevates spordikeskustes üle Eesti mitmed sündmused, eesmärgiga innustada nii lapsi, noori kui ka täiskasvanuid suusaspordiga tegelema. Laupäeval, 24. jaanuaril toimuvad Estoloppeti maratoniradadel laskumisõpetuse tunnid ja kampaania saab punkti pühapäeval, 25. jaanuaril.

"Aasta on alanud lumiselt ning üle Eesti on avatud enam kui 700 kilomeetrit terviseradu rohkem kui 100 asukohas. Talvemõnusid saavad nautida nii algajad kui ka kogenumad suusasõbrad," ütles Eesti Terviseradade juhataja Assar Jõepera. "On rõõmustav näha, et suusatamine – meie rahvussport – paneb Eesti rahva talvisel ajal liikuma," lisas ta. 

Treeningutel osalemiseks on vaja kaasa võtta isiklik suusavarustus. Kui endal suuski, saapaid ja keppe ei ole, tasub uurida, kas valitud treeningpaigas on olemas suusalaenutus. Suusaliit kutsub kõiki suusahuvilisi registreeruma tasuta suusatundidesse läbi trennirakenduse SCULT. Lisainfo veebilehel suusaliit.ee/100suusatundi.

Toimetaja: Anders Nõmm

