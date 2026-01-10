Prantslannad teenisid vägeva võidu, Eesti neliku sõit läks kehvasti

Prantsusmaa asus Lou Jeanmonnot' juhtimisel varakult juhtima ning teisena rajale läinud Oceane Michelon kasvatas edu pooleminutiliseks. Siis näitas Justine Braisaz-Bouchet taset ning viis prantslannad otsustavaks vahetuseks pooleteise minutiga juhtima ja Julia Simon tõi Prantsusmaa ajaga 1:18.21,9 (0+8) üle finišijoone.

Avavahetuse järel prantslannasid järel teisena sõitnud Norra jäi liidritest maha, aga suutis viimase vahetusega teise koha pälvida (1+7; +53,7). Esikolmikusse mahtus veel Saksamaa nelik (1+13; +1.28,4), kes edestas Soomet (3+9; +2.07,7) enam kui poole minutiga.

Eesti nelikul ei olnud hea päev. Susan Külm lõpetas avavahetuse seitsmendana, Regina Ermits langes 11. kohale ning Tuuli Tomingas võttis Johanna Talihärmalt üle 15. kohalt. Eestlannad käisid kokku neljal trahviringil ning pälvisid 16. koha (4+13; +8.17,3), aga ülejäänud kolm nelikut said esimestelt ringiga sisse.

Enne võistlust:

Eesti teateneliku (nr 17) avavahetust sõidab Susan Külm, teisena läheb rajale Regina Ermits, kolmandana Johanna Talihärm ning ankrunaisena Tuuli Tomingas.

Nii Östersundis kui ka Hochfilzenis sai Eesti naiskond 17. koha. Östersundis võidutses Prantsusmaa nelik, kes võistleb täna koosseisus Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Justin Braisaz-Bouchet ja Julia Simon (nr 2).

Hochfilzenis saavutas esikoha Rootsi, kelle koosseisu moodustavad seekord Anna Magnusson, Anna-Karin Heijdenberg, Hanna Öberg ja Elvira Öberg (nr 1).

Kodupubliku toetust nautiv Saksamaa saadab võistlustulle Selina Grotiani, Julia Tannheimeri, Janina Hettich-Walzi ja Franziska Preussi (nr 7).

Kokku läheb rajale 19 naiskonda.