Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu

Giacomel eksis esimeses lasketiirus ühel lasul, kuid läbis teise puhtalt ning näitas siis suusarajal klassi, teenides ajaga 25.01,7 oma MK-karjääri neljanda etapivõidu. Esikolmikusse mahtusid veel sakslane Philipp Nawrath (1; +13,2) ning norralane Johannes Dale-Skjevdal (1; +25,2).

Giacomel rääkis päev enne võistlust, et tal on pärast Sivert Guttorm Bakkeni traagilist surma olnud keerulised ajad, aga kallis sõber oleks tahtnud, et ta võistlemist jätkaks. Itaallane ületas finišijoone pisarais, Dale-Skejvdal võttis ta kallistusega vastu.

"See oli kummaline tunne. Ma võitsin sõidu, mis on küll väga hea asi, aga ma ei ole rõõmus. Pole midagi tähistada," ütles Giacomel pärast võistluse lõppu. "Sivert on alati minuga kaasas, mitte ainult võistlustel. Ta väärib meie armastust ja oli tõeliselt eriline inimene."

Esikolmikule järgnesid rootslane Sebastian Samuelsson (1 +31,2), norralane Martin Uldal (1; +31,4), prantslane Eric Perrot (2; +32,5), ja sakslane Philipp Horn (1; +38,7). Kaheksas koht läks jagamisele: puhtalt lasknud rootslane Jesper Nelin ja itaallane Lukas Hofer (1) kaotasid võitjale 43,5 sekundiga. Esikümnesse mahtus veel ameeriklane Campbell Wright (2; +50,8).

Eesti mehed kõrgesse mängu ei sekkunud, ainsana pääses jälitussõitu 58. koha pälvinud Kristo Siimer (3; +2.25,3). Rene Zahkna saavutas 62. koha (2; +2.28,4), Mark-Markos Kehva 74. koha (2; +2.47,0) ja Jakob Kulbin 102. koha (6; 4.32,7).

Jälitussõit toimub laupäeval, ETV ja ERR-i spordiportaali ülekanne algab kell 12.45.

Enne võistlust:

2026. aasta esimeses sõidus on võistlustules 104 võistlejat, sealhulgas ka neli Eesti meest. Jakob Kulbin kannab stardinumbrit 3 ja saab lähte kell 12.31, Mark-Markos Kehva (43) kell 12.51, Kristo Siimer (45) kell 12.52 ning Rene Zahkna (73) kell 13.06.

Sel hooajal on peetud kolm sprinti ning võidu on teeninud norralased Johan-Olav Botn ja Vetle Sjaastad Christiansen ning itaallane Tommaso Giacomel. Sprindisõitude arvestuses on esikohal Botn, kes on ühtlasi ka MK-sarja üldliider.

Oberhofi MK-etapp algab austusavaldustega Sivert Guttorm Bakkenile, kes suri traagiliselt kaks päeva pärast seda, kui MK-sari jõulupausile läks. Norralase auks kõlab minutiline aplaus ja samuti saab ta sümboolse esimese stardinumbri ehk esimesena läheb rajale laskesuusataja numbriga kaks.