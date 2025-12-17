X!

Välbe ja Gaim jõudsid IBU karikaetapil finišisse, soomlased teised

Laskesuusatamine
Frederik Välbe
Frederik Välbe Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise IBU karikaetapil Lenzerheides saavutasid Frederik Välbe ja Grete Gaim kolmapäevases paarissegateatesõidus 18. koha.

18-aastane Välbe ja 32-aastane Gaim tegid kokku 13 möödalasku ning kaotasid võitjatele lõpuks neli minutit ja 19 sekundit. See andis neile 28 startinud võistkonna seas 18. koha, finišisse jõudsid 22 duot.

Esikoha teenisid vend-õde Antonin ja Gilonne Guigonnat (0+6), kes edestasid teiseks tulnud Soome paari Jaakko Ranta - Erika Janka (0+7) 31,4 sekundiga.

Soomlaste järel said kolmanda koha austerlased Lukas Haslinger - Tamara Steiner (0+9), kes kaotasid prantslastele 46,3 sekundiga. Neljas oli Saksamaa paar Leonhard Pfund - Selinka Kastl (1+7; +57,1), viienda koha said rootslased ja kuuenda üllatuslikult taanlased.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

laskesuusauudised

17.12

Välbe ja Gaim jõudsid IBU karikaetapil finišisse, soomlased teised

17.12

Eesti teatenelik sai IBU karikasarjas võitjalt ringiga sisse

14.12

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana

14.12

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta

14.12

Tobreluts: selline biatlon on, kasutasime oma võimalused ära

13.12

Teise vahetuse järel teisel kohal olnud eestlannad lõpetasid eelviimasena

13.12

IBU esindaja: oleme veendunud, et meie argumendid jäävad kohtus peale

13.12

Kehva: kahju, et lõunanaaber tõmbas mulle koti pähe

13.12

Perrot näitas jälitussõidus võimu, Kehva tegi tubli tõusu

12.12

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi

12.12

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast

11.12

Kulbin teise MK-etapi eel: suusakiirus paraneb hooaja käigus

11.12

Venemaa laskesuusatajad pöördusid spordikohtusse

11.12

Gaim ja Kaasik olid IBU karikasarjas keskmike seas, mehed kahvatud

10.12

MK-üldvõitja Preussi esimene individuaalstart lükkub taas edasi

sport.err.ee uudised

17.12

Käsipalli meistriliigas üllatusi ei sündinud, Mistra jätkab võitmatuna

17.12

Suurorul oli hea päev, aga Raieste koduklubi alistas Sopoti

17.12

Eesti klubid lõpetavad võrkpalli Balti liigas aasta nelikjuhtimisega

17.12

ETV spordisaade, 17. detsember

17.12

Liiv: õnneks on OM-ini aega, et 1000 meetri viimast ringi parandada

17.12

Legia mängis Meistrite liigas maha 23-punktilise eduseisu ja kukkus välja

17.12

Pärnul Ventspilsi murdmiseks võtteid ei jagunud

17.12

Välbe ja Gaim jõudsid IBU karikaetapil finišisse, soomlased teised

17.12

Mets, Henn ja Süvari valisid FIFA aasta parimateks võitjad

17.12

Naiste meistriliiga aasta viimases mängus kohtuvad liider ja punane latern

17.12

NBA langetab Seattle'i ja Las Vegase tuleviku kohta otsuse järgmisel aastal

17.12

Luis Suarez pikendas Miami Interiga lepingut

17.12

Alcarazi ja Ferrero kuue slämmivõiduni viinud koostöö lõppes

17.12

Jalgpalliliit käivitas noortetöö kvaliteedistandardi süsteemi

17.12

Nii Lisell kui Robin Jäätma said rahvusvahelisel siseturniiril esikoha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo