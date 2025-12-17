Välbe ja Gaim jõudsid IBU karikaetapil finišisse, soomlased teised

18-aastane Välbe ja 32-aastane Gaim tegid kokku 13 möödalasku ning kaotasid võitjatele lõpuks neli minutit ja 19 sekundit. See andis neile 28 startinud võistkonna seas 18. koha, finišisse jõudsid 22 duot.

Esikoha teenisid vend-õde Antonin ja Gilonne Guigonnat (0+6), kes edestasid teiseks tulnud Soome paari Jaakko Ranta - Erika Janka (0+7) 31,4 sekundiga.

Soomlaste järel said kolmanda koha austerlased Lukas Haslinger - Tamara Steiner (0+9), kes kaotasid prantslastele 46,3 sekundiga. Neljas oli Saksamaa paar Leonhard Pfund - Selinka Kastl (1+7; +57,1), viienda koha said rootslased ja kuuenda üllatuslikult taanlased.