Perrot näitas jälitussõidus võimu, Kehva tegi tubli tõusu

Laskesuusatamise MK-etapil Hochfilzenis võitis meeste 12,5 km jälitussõidu prantslane Eric Perrot (0; 30.06,2). Eestlastest oli parim Mark-Markos Kehva, kes lõpetas 34. positsioonil.

Reedese sprindi tulemuste põhjal esimesena rajale pääsenud itaallase Tommaso Giacomeli jaoks sai saatuslikuks kolmas lasketiir, kus ta tegi ühe möödalasu, aga teisena startinud Perrot lasi kõik märgid alla ja haaras esikoha.

Perrot lasi veatult ka viimases tiirus ning edestas finišis Giacomeli (1) 10,2 sekundiga. Kolmandale kohale tõusis norralane Johan-Olav Botn (1; +29,0), kes alustas võistlust neljandalt kohalt.

Kuue parema sekka mahtusid veel sakslane Philipp Horn (1; +47,8) ning norrakad Johannes Dale-Skjevdal (1; +1.00,7) ja Sturla Holm Lägreid (2; +1.07,7).

Mark-Markos Kehva tõusis võrreldes sprindiga 16 koha võrra ja sai 34. koha (1; +3.44,8), millega kordas oma karjääri parimat lõppkohta MK-sarjas. Rene Zahkna lõpetas 52. (4; +5.20,7) ja Jakob Kulbin 55. positsioonil (3; +5.32,0).

Viie sõidu järel on MK-sarja üldarvestuses liidrikohal Botn (365 punkti). Talle järgnevad Giacomel (298), Perrot (280), rootslane Sebastian Samuelsson (253) ja prantslane Quentin Fillon Maillet (242). Eestlastest on Kulbin 42. (29), Kehva 55. (15) ja Kristo Siimer 59. (12).

Enne võistlust:

Vastavalt sprindivõistluse tulemustele lähevad kõigepealt rajale itaallane Tommaso Giacomel ja temast neli sekundit hiljem prantslane Eric Perrot.

Neile kahele järgnevad sakslane Philipp Horn (+0.06), norralased Johan-Olav Botn (+0.09) ja Sturla Holm Lägreid (+0.23) ning rootslane Martin Ponsiluoma (+0.25).

Eestlasi pääses jälitussõitu kolm: Mark-Markos Kehva stardib 50. (+2.01), Rene Zahkna 51. (+2.04) ja Jakob Kulbin 56. kohalt (+2.10).