Kehva: kahju, et lõunanaaber tõmbas mulle koti pähe

Laskesuusatamine
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise MK-etapil Hochfilzenis saavutas laupäeval meeste jälitussõidus eestlastest parima koha Mark-Markos Kehva, kes sai ühe möödalasuga 34. koha.

50. kohalt rajale pääsenud Kehva tegi oma ainsa möödalasu teises lamadestiirus. "Lamadestiiru ühest lasust on kahju. See oli täiesti minu enda viga ja lasin paremale mööda. Väike näpukas," sõnas Kehva võistluse järel ERR-ile.

"Rajal ma ei tundnud end hästi ja oli raske, võib-olla viimasel kahel ringil tundsin veidi paremini. Aga ma ei tea, kas see oli seepärast, et teistel oli viimastel ringidel veel raskem. Püstitiirudes mängisin enda tugevuste peale ja täna tuli kasuks," jätkas ta.

"Eilne võistlus oli veel suht kõvasti jalgades. Samas suutsin viimasel ringil võidu sõita. Kahju, et lõunanaaber (32. kohal lõpetanud lätlane Renars Birktentals - toim.) tõmbas mulle lõpuga koti pähe," lisas Kehva.

Jakob Kulbinil ei õnnestunud sarnast tõusu teha ning ta lõpetas kolme möödalasuga 55. positsioonil. "Esimesel ringil tagant alustada on päris karm. Kõik hakkavad väikseid vahesid kinni püüdma ja on enda arvates kõvad sõidumehed. Läksin ka pundiga kaasa, polnud midagi muud teha. Kuna lasketiirus läksin 30. märgi peale, siis oli üsna raske, sest pulss oli kõrgel," rääkis Kulbin.

Toimetaja: Henrik Laever

