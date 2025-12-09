Milan pööras vahetusmehe abil kaotusseisu võiduks

Itaalia jalgpalli kõrgliigas jätkab 14. vooru järel liidrina Milan, kes tuli esmaspäeval võõrsil Torino vastu välja 0:2 kaotusseisust ja võitis 3:2.

Kodumeeskond Torino teenis kümme minutit pärast avavilet penalti, mille realiseeris Nikola Vlašic ning kuus minutit hiljem lõi teise värava Duvan Zapata.

Adrien Rabiot vähendas 24. minutil täpse kauglöögiga kaotusseisu ühele väravale. Tagasituleku vormistas teise poolaja keskel vahetusest sekkunud Christian Pulisic, kes jõudis sihile 67. ja 77. minutil.

"Pean kõikide teiste kõrval kiitma meie arste, sest Pulisic oli mängu eel tõsiselt haige, kuid suutis mängu tulla ja meid aidata," ütles Milani abitreener Marco Landucci, kes asendas mängukeelu all olnud peatreenerit Massimiliano Allegrit.

Milan on 31 punktiga liiga liider. Tiitlikaitsjal Napolil on sama palju punkte, kuid neid edestatakse tänu omavahelise mängu võitmisele. Kahele paremale järgnevad Milano Inter (30 punkti), Roma (27) ja Bologna (25).

Teised tulemused:

Udinese - Genoa 1:2

Pisa - Parma 0:1