X!

Milan pööras vahetusmehe abil kaotusseisu võiduks

Jalgpall
Christian Pulisic (keskel).
Christian Pulisic (keskel). Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Itaalia jalgpalli kõrgliigas jätkab 14. vooru järel liidrina Milan, kes tuli esmaspäeval võõrsil Torino vastu välja 0:2 kaotusseisust ja võitis 3:2.

Kodumeeskond Torino teenis kümme minutit pärast avavilet penalti, mille realiseeris Nikola Vlašic ning kuus minutit hiljem lõi teise värava Duvan Zapata.

Adrien Rabiot vähendas 24. minutil täpse kauglöögiga kaotusseisu ühele väravale. Tagasituleku vormistas teise poolaja keskel vahetusest sekkunud Christian Pulisic, kes jõudis sihile 67. ja 77. minutil.

"Pean kõikide teiste kõrval kiitma meie arste, sest Pulisic oli mängu eel tõsiselt haige, kuid suutis mängu tulla ja meid aidata," ütles Milani abitreener Marco Landucci, kes asendas mängukeelu all olnud peatreenerit Massimiliano Allegrit.

Milan on 31 punktiga liiga liider. Tiitlikaitsjal Napolil on sama palju punkte, kuid neid edestatakse tänu omavahelise mängu võitmisele. Kahele paremale järgnevad Milano Inter (30 punkti), Roma (27) ja Bologna (25).

Teised tulemused:

Udinese - Genoa 1:2
Pisa - Parma 0:1

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

10:10

Milan pööras vahetusmehe abil kaotusseisu võiduks

08:37

Manchester United sai tabeli viimasest kindlalt jagu

08.12

Salahi kommentaarid jätsid ta Meistrite liiga koosseisust välja

08.12

Jalgpalli MM-il võetakse kasutusele kohustuslikud joogipausid

08.12

Kaks väravat löönud Palumets valiti jälle sümboolsesse koosseisu

08.12

Jalgpalliliidu peasekretäriks saab Uiboleht, Rei pürgib asepresidendiks

08.12

Tamm naasis algkoosseisu, aga Olimpija kaotas tabelinaabrile

08.12

Madridi Real lagunes kodupubliku ees

07.12

Heina koduklubi kaotas suurimale rivaalile

07.12

Mustmaa teenitud penalti päästis PAOK-i duublile punkti

sport.err.ee uudised

10:46

Eesti maadlejad võitsid medaleid Rootsis ja Poolas

10:10

Milan pööras vahetusmehe abil kaotusseisu võiduks

09:09

Edwards viskas 40 punkti, kuid Timberwolvesi võiduseeria katkes

08:37

Manchester United sai tabeli viimasest kindlalt jagu

08:05

Algas rahvahääletus Eesti olümpiakoondise maskoti valimiseks

08.12

Salahi kommentaarid jätsid ta Meistrite liiga koosseisust välja

08.12

Jalgpalli MM-il võetakse kasutusele kohustuslikud joogipausid

08.12

Talihärm teeb Hochfilzenis hooaja esimesed MK-stardid

08.12

ETV spordisaade, 8. detsember

08.12

FOTOD | Euroopa meistrid Jefimova ja Tribuntsov saabusid kodumaale Uuendatud

08.12

Jõesaare klubi pidi tunnistama Euroliiga meeskonna paremust

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

08.12

Tribuntsov: nüüd saan lõpuks teada, mida Eneli tunneb

08.12

Jefimova: väga lahe on maailmarekordinaisele ära panna

08.12

Eesti hokinoored mängisid MM-i avamängus korraliku edu maha

08.12

Rikberg eurovastasest: rünnaku võimsus tundub olevat Balti liigast kõrgem

08.12

Vaid kaks ujumisriiki said Eestist rikkalikuma kullasaagi

08.12

Robinson jõudis Tremblantis kaks korda kolme hulka

08.12

Selby alistas suurturniiri finaalis tiitlikaitsja Trumpi

08.12

Tammearu säras taas Jaapanis, Hollas USA-s omade parim

loetumad

08.12

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid

08.12

Eesti epeenaiskond teenis Vancouveri MK-etapil esikoha Uuendatud

08.12

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

08.12

Veesaar tegi Georgetowni vastu suure kaksikduubli

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

08.12

Vaid kaks ujumisriiki said Eestist rikkalikuma kullasaagi

07.12

Vormel-1 maailmameistriks krooniti Lando Norris

08.12

Talihärm teeb Hochfilzenis hooaja esimesed MK-stardid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo