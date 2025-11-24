X!

Visnap võitis kurtide olümpial kolmanda kuldmedali

Tanel VIsnap
Tanel VIsnap Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kergejõustiklane Tanel Visnap pälvis Tokyos toimuvatel kurtide suveolümpiamängudel kolmanda kuldmedali, lisades oma sprindiduublile võidu ka kaugushüppes.

Kvalifikatsioonivõistlusel esimese katsega 6.84 hüpanud ja koheselt finaalikoha saanud Visnap maandus oma parimal katsel seitsme meetri ja 24 sentimeetri kaugusele, teatas Eesti Paralümpiakomitee.

Kokku on Visnap nüüd neljakordne kurtide olümpiavõitja ja viiekordne medalimees: kolm aastat tagasi Brasiilias sai ta kulla kaugus- ning pronksi kõrgushüppes.

Hõbemedali sai ukrainlane Yaroslav Vodopianov tulemusega 7.18 ning pronksi korealane Seung yun Jeong tagajärjega 7.16.

