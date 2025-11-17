Visnap sprintis kurtide olümpial poolfinaali

Visnap jooksis Tokyos alanud kurtide suveolümpiamängudel eeljooksudes välja parima aja 10,88 ning edenes poolfinaali. "Jooks tuli väga hästi välja, sest joosta 10,88 sekundit 3,2 m/s vastutuulega on väga korralik tulemus. See annab mulle enesekindlust nii homseks poolfinaaliks kui ka finaaliks," vahendas Eesti Paralümpiakomitee sprinteri sõnu.

Öösel vastu teisipäeva võistleb Visnap nii 100 meetri jooksus kui kõrgushüppes.

Marja-Liisa Müllermann ületas naiste kõrgushüppes 1.50 ning jagas selle tulemusega kaheksandat-üheksandat kohta, olümpiavõitjaks tuli Faina Meiranova Kasahstanist tulemusega 1.79. Meeste 400 meetri eeljooksus läbis Rinat Raisp võistlusmaa ajaga 55,73, mis poolfinaali ei viinud.

Eesti koondis osaleb kurtide olümpiamängudel kümnendat korda ning on alati naasnud koju vähemalt ühe medaliga. Kolm aastat tagasi Brasiilias toimunud mängudelt tõid kergejõustiklased Visnap ja Müllermann Eestile kolm medalit: kulla ja kaks pronksi.

Eesti orienteerujad Martin Betlem ja Martin Viljasaar said sprindirajal vastavalt 19. ja 20. koha, Betlema aeg oli 18.08 ning Viljasaarel 18.54. Kolmikvõidu võtsid ukrainlased Nazar Levitskõi (12.57), Dmõtro Levin (13.54) ja Volodõmor Fedoseienko (14.00).