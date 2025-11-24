Kiibus: inimeste toetus silus tee uude tulevikku

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus teatas eelmisel nädalal oma sportlaskarjääri lõpetamisest ning ütles Raadio 2-le, et ei oodanud inimestelt nii positiivset tagasisidet.

22-aastane Kiibus teatas eelmisel nädalal ühismeedias, et lõpetab oma karjääri, sest on vaimselt läbipõlenud ning vigastused ei luba tal teha tulemusi, mis ta ise tahaks.

Nüüd, kui tema otsuse välja teatamisest on nädal möödas, on Kiibuse sõnul kõige tugevamad emotsioonid lahtunud. "Eks ta ikka kõigub ühest otsast teise veidi. Aga eriti pärast avalikkusele väljaütlemist on see positiivne toetus, vastukaja olnud nii suur. Ma ei olnud selleks üldse valmis, et see toetus nii suur on," rääkis Kiibus.

"See tegi tuju ja olemise ikka palju paremaks, et inimesed on ümber ja toetavad sind olenemata sinu otsustest. See silus tee uude tulevikku," lisas ta.

Kiibus lisas, et tema otsus on kindel, aga ta mõistab ka inimesi, kes tahaksid tema jätkamist. "Ma olen olnud üpris suletud kardinate taga olev sportlane. Ma ei ole avalikult väga palju rääkinud oma muredest, oma probleemidest, kust ma tulin. Siis ma saan täiesti aru, et kõrvaltvaatavale inimesele võib selline mulje jääda, et kõik oligi veel ees," rääkis endine iluuisutaja. "Ma usun, et sellised emotsioonid ja ütlemised tulevad heast kohast, nad lihtsalt sooviksid mind rohkem näha."

Ta lootis tegelikult veel veebruaris Milano Cortina olümpial osaleda, aga ütles Raadio 2-le, et täitis kolm aastat tagasi Pekingis oma lapsepõlveunistuse. "20. koht ei olnud see, mille järgi läksin, samas oli see unistuse täitumine, millest viieaastasest saadik rääkisin. Teekond sinna oli täiesti siit maailmast väljas, see on kindlasti minu hingele suur saavutus," sõnas Kiibus.

Eva-Lotta Kiibus olümpiamängudel Autor/allikas: SCANPIX/CHINE NOUVELLE/SIPA

Kas treeneri amet on ka tema mõtteist läbi käinud? "Mult on seda palju küsitud, ka minu enda treener agiteerib mind. Ma täiesti seda ei välista, aga julgen öelda, et täiskohaga uisutreenerit minust kindlasti ei saa," vastas ta. "Ma lihtsalt tunnen, et tahan oma ampluaad, oma silmaringi veel laiendada ja teadmisi suurendada. Rakendada end rohkem kui ainult iluuisutamises."

Kui ta oleks oma treener olnud, kas Kiibus oleks mingil hetkel sportlast pidurdanud ja midagi teisiti teinud? "Ikka on neid hetki, kus nüüd saad mõelda, et oleks võinud teha nii ja olnud naa, siis oleksin praegu heas vormis ja kõik oleks hästi. Aga sa teed neid otsuseid selles momendis kõige paremal viisil. Peale olümpiat oleksin võinud taastuda kauem ja lasta endal tõeliselt vabalt olla kui seda tegin, aga käitusin täpselt selliste juhiste järgi, mis mulle anti. Sellel hetkel me ei oleks osanud ka teistmoodi käituda," sõnas ta.

"Vigadest õpibki kõige paremini ja nüüd olen loodetavasti ikka targem ja parem inimene. Siis ma oleksin küll endale andnud teist nõu ja võib-olla end paremini suunanud."

Kiibus plaanib oma tuleviku siiski spordiga siduda ning kavatseb minna õppima Amsterdami ülikooli. "Eesti keelde on raske panna, aga [eriala] ühendab spordiettevõtlust, spordiarendust ja spordipoliitikat," ütles ta.

Sporti teeb ta samuti edasi, aga nüüd juba enda jaoks. "Ma sellest ei pääse või ei taha pääseda. Neli-viis korda nädalas leiab mind kas jõusaalist, mingit aeroobset trenni tegemas või ka lihtsalt enda jaoks uisutamas. Sellega kindlasti jätkan, ma vist ei oska ilma spordita olla," lisas ta.