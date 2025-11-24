X!

Kiibus: inimeste toetus silus tee uude tulevikku

Iluuisutamine
Foto: ERR
Iluuisutamine

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus teatas eelmisel nädalal oma sportlaskarjääri lõpetamisest ning ütles Raadio 2-le, et ei oodanud inimestelt nii positiivset tagasisidet.

22-aastane Kiibus teatas eelmisel nädalal ühismeedias, et lõpetab oma karjääri, sest on vaimselt läbipõlenud ning vigastused ei luba tal teha tulemusi, mis ta ise tahaks.

Nüüd, kui tema otsuse välja teatamisest on nädal möödas, on Kiibuse sõnul kõige tugevamad emotsioonid lahtunud. "Eks ta ikka kõigub ühest otsast teise veidi. Aga eriti pärast avalikkusele väljaütlemist on see positiivne toetus, vastukaja olnud nii suur. Ma ei olnud selleks üldse valmis, et see toetus nii suur on," rääkis Kiibus.

"See tegi tuju ja olemise ikka palju paremaks, et inimesed on ümber ja toetavad sind olenemata sinu otsustest. See silus tee uude tulevikku," lisas ta.

Kiibus lisas, et tema otsus on kindel, aga ta mõistab ka inimesi, kes tahaksid tema jätkamist. "Ma olen olnud üpris suletud kardinate taga olev sportlane. Ma ei ole avalikult väga palju rääkinud oma muredest, oma probleemidest, kust ma tulin. Siis ma saan täiesti aru, et kõrvaltvaatavale inimesele võib selline mulje jääda, et kõik oligi veel ees," rääkis endine iluuisutaja. "Ma usun, et sellised emotsioonid ja ütlemised tulevad heast kohast, nad lihtsalt sooviksid mind rohkem näha."

Ta lootis tegelikult veel veebruaris Milano Cortina olümpial osaleda, aga ütles Raadio 2-le, et täitis kolm aastat tagasi Pekingis oma lapsepõlveunistuse. "20. koht ei olnud see, mille järgi läksin, samas oli see unistuse täitumine, millest viieaastasest saadik rääkisin. Teekond sinna oli täiesti siit maailmast väljas, see on kindlasti minu hingele suur saavutus," sõnas Kiibus.

Eva-Lotta Kiibus olümpiamängudel Autor/allikas: SCANPIX/CHINE NOUVELLE/SIPA

Kas treeneri amet on ka tema mõtteist läbi käinud? "Mult on seda palju küsitud, ka minu enda treener agiteerib mind. Ma täiesti seda ei välista, aga julgen öelda, et täiskohaga uisutreenerit minust kindlasti ei saa," vastas ta. "Ma lihtsalt tunnen, et tahan oma ampluaad, oma silmaringi veel laiendada ja teadmisi suurendada. Rakendada end rohkem kui ainult iluuisutamises."

Kui ta oleks oma treener olnud, kas Kiibus oleks mingil hetkel sportlast pidurdanud ja midagi teisiti teinud? "Ikka on neid hetki, kus nüüd saad mõelda, et oleks võinud teha nii ja olnud naa, siis oleksin praegu heas vormis ja kõik oleks hästi. Aga sa teed neid otsuseid selles momendis kõige paremal viisil. Peale olümpiat oleksin võinud taastuda kauem ja lasta endal tõeliselt vabalt olla kui seda tegin, aga käitusin täpselt selliste juhiste järgi, mis mulle anti. Sellel hetkel me ei oleks osanud ka teistmoodi käituda," sõnas ta.

"Vigadest õpibki kõige paremini ja nüüd olen loodetavasti ikka targem ja parem inimene. Siis ma oleksin küll endale andnud teist nõu ja võib-olla end paremini suunanud."

Kiibus plaanib oma tuleviku siiski spordiga siduda ning kavatseb minna õppima Amsterdami ülikooli. "Eesti keelde on raske panna, aga [eriala] ühendab spordiettevõtlust, spordiarendust ja spordipoliitikat," ütles ta.

Sporti teeb ta samuti edasi, aga nüüd juba enda jaoks. "Ma sellest ei pääse või ei taha pääseda. Neli-viis korda nädalas leiab mind kas jõusaalist, mingit aeroobset trenni tegemas või ka lihtsalt enda jaoks uisutamas. Sellega kindlasti jätkan, ma vist ei oska ilma spordita olla," lisas ta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Allikas: "R2 Päev", intervjueeris Katrin Aarma

Samal teemal

iluuisutamise uudised

15:48

Kiibus: inimeste toetus silus tee uude tulevikku

12:34

Lisovskaja pälvis koduse Challengeri eel kuuenda koha

22.11

Selevko langes vabakava järel kaheksandale positsioonile

21.11

Selevko tegi Soomes hooaja parima lühikava

18.11

Kiibus: enda elutööd käest anda tundub võimatu

18.11

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

17.11

Üksiksõidu maailmameister teenis esimese GP-etapi võidu

16.11

Erinevate probleemidega kimpus olnud Aymoz võitis esimest korda GP-etapi

14.11

Petrõkina võistlustulle naasmine lükkub edasi

09.11

Prantsuse pass annab Kanada uisutajale tituleeritud partneriga olümpiašansi

08.11

Levandi teenis Riias kindla esikoha, Langerbaur neljas

07.11

Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

03.11

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet

02.11

Selevko jõudis esimese Eesti meesuisutajana GP-etapil pjedestaalile

videod

sport.err.ee uudised

15:48

Kiibus: inimeste toetus silus tee uude tulevikku

15:31

Visnap võitis kurtide olümpial kolmanda kuldmedali Uuendatud

15:11

Shein ei saa hooaja viimases voorus oma koduklubi aidata

14:33

Tatrik: meie kodupubliku toel on kõik võimalik

14:07

Kiviloo koduse euromängu eel: tahame veelgi Eesti publikule rõõmu tuua

13:28

Islanders teenis karistusvisetega võidulisa, Carolina sai üllatuse

12:59

Rannula avalikustas koondise koosseisu, pikkust on vähe

12:34

Lisovskaja pälvis koduse Challengeri eel kuuenda koha

11:59

Eesti kurlingunaiskond sai esimese kaotuse, meeskond andis Lätile lahingu

11:28

Mark Mägi tuli Eesti meistriks kahes formaadis

10:52

FOTOD | Tartu Välk ja PSK teenisid nädalavahetusel võidulisa

10:26

Lakers alistas võõrsil Jazzi, Thunder ja Raptors jätkasid seeriat

09:29

Treier sai Itaalias võidurõõmu tunda, Legia kaotas teise mängu järjest

09:01

Liiv lõpetas Calgary MK-etapi seitsmenda kohaga

08:34

VIDEO | Ronaldo sai hakkama fantastilise käärlöögiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo