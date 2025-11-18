X!

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

Iluuisutamine
Eva-Lotta Kiibus
Eva-Lotta Kiibus Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Iluuisutamine

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus teatas teisipäeval ühismeedia vahendusel sportlaskarjääri lõpetamisest.

22-aastane Kiibus kirjutas Instagramis, et on viimastel aastatel võidelnud läbipõlemisega ning füüsis ei pidanud enam tugevale koormusele vastu.

"Siit tuleb, klomp kurgus ja sügavalt südamest. 18 aastat, kordagi peatumata, olen end pühendanud uisutamisele. Andnud endast kõik ja rohkemgi veel, et jõuda enda unistuste ja eesmärkideni. Kukkudes ja taas tõustes olen võidelnud kõigega, mis mu teele tuli. Latti alla laskmata olen nõudnud endalt vaid maksimumi," seisis avalduses.

"Viimased aastad olen tugevalt võidelnud läbipõlemisega. Füüsis ei pidanud enam tugevale koormusele vastu ning minu vaimne tervis oli rusudes. Tekkis küsimus, kas ja milleks? Ratsionaalselt olevikule ja tulevikule otsa vaadates oli selge, et võimalikud tulemused ei oleks mind rahuldanud. Keskpärased tulemused ei ole see, mille nimel ma oleks olnud võimeline seda võitlust edasi pidama. Otsus siin ja praegu joon alla tõmmata on ääretult valus. Ma ei suuda seda uskuda. Kuid see must auk, milles olen olnud rohkem kui pool aastat, ei ole elu, mida ükski inimene peaks elama. Ma proovisin. Nii ühelt kui teiselt poolt. Nii üksi kui spetsialistidega. Kuid mis on tühi, on tühi. Olen lõpmata tänulik kõigile neile, kes on panustanud vähem või rohkem minu teekonda. Olen uhke enda ja oma teekonna üle."

Kiibus tuli kahel korral naiste üksiksõidus Eesti meistriks ning esindas Eestit kolm aastat tagasi toimunud Pekingi taliolümpiamängudel, kus sai 20. koha. Tema parim tiitlivõistluste tulemus oli 2020. aastal EM-il saadud seitsmes koht.

Toimetaja: Henrik Laever

