Kiibus: enda elutööd käest anda tundub võimatu

Iluuisutamine
Eva-Lotta Kiibus
Eva-Lotta Kiibus Autor/allikas: Kuvatõmmis
2020. aasta EM-il seitsmenda koha saanud iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus teatas teisipäeval karjääri lõpetamisest. ETV saatele "Ringvaade" rääkis kahekordne Eesti meister, et andis viimastel aastatel spordile palju, ent vastu ei saanud piisavalt palju.

"Olen alati teadnud, et tippsport on raske, väga nõudlik ja pidevalt võib kuskilt valutada," rääkis Kiibus teisipäeval "Ringvaates". "Enne olümpiamänge ja aastad peale seda: sa annad spordile midagi ja loodad vastu saada, aga kui sa jäädki andma ja vastu ei saa... alustades tulemustest, enda enesetundest, arengust, kõik see, mis spordis paneb komplekti kokku. Kui sa jääd pidevalt ainult andma ja vastu enam ei tule, siis jääd paraku miinusesse."

Kiibuse sõnul on teda kummitama jäänud vanad vigastused. "Nii, kui tuleb lootus, et saan koormusi tõsta, tulevad vanad vigastused tagasi ja ütlevad, et ei, astume jälle sammu tagasi ja võtame rahulikult. Aga mis tippsportlane tahab rahulikult võtta?" küsis Kiibus.

Kolm aastat tagasi kolis Kiibus Hollandisse ning hakkas treenima Thomas Kennese juhendamisel. "Lõpuks ma ei paneks seda ühegi treeneri ega koha pähe, mu praegune treener on olnud fantastiline ja minu jaoks see õige treener, ma otsisin abi spordiarstide ja -psühholoogide näol, et saada kogu komplekti toimima. Ma ei ole allaandja, ma ei taha alla anda. Kui see on sinu elutöö, siis see käest anda tundus täiesti võimatu," lisas ta.

Pekingi taliolümpiamängudel sai Kiibus 20. koha ning kinnitas "Ringvaatele", et lootis veel tänavu emotsionaalselt ka Milano Cortina OM-il võistelda. "Ma olin kevadel valmis ükskõik millest läbi minema, et seda veelkord teha. Ratsionaalselt pidin maha istuma, et mõelda, mis on võimalik ja mis mitte. Panin endale treeneri abiga väga selgelt kirja, mis punktid on vajalikud, mida selleks on vaja teha ja see matemaatika ei meeldinud mulle ega andnud väga palju lootust," tõdes Kiibus.

"Tahtsin tippsporti teha, aga sa ei saa iseennast ületada, kui sa ei saa treenida nii, nagu peab. Vaimseid ega füüsilisi ressursse polnud, et isegi ka väiksematel võistlustel jätkata. See ei oleks olnud seda väärt," jätkas Kiibus. Kes on siis Eva-Lotta Kiibus, kui temalt uisutamine ära võtta? "See küsimus tekitas paanikat, sest see on mu identiteet. Minu praegune teekond algab sellega, et ma leian sellele küsimusele vastuse," sõnas ta.

