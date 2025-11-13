X!

Euroopa spordiministrid tegid paralümpiakomitee otsuse osas ühisavalduse

Parasport
Spordiareen
Spordiareen
Parasport

Kultuuriminister Heidy Purga liitus 34 riigi spordiministrite ja kõrgemate ametnike ning Euroopa Komisjoni ühispöördumisega Rahvusvahelise Paralümpiakomitee (IPC) otsuse osas, millega IPC liikmesorganisatsioonid taastasid pärast peatamist Venemaa ja Valgevene rahvuslike paralümpiakomiteede liikmelisuse.

Pöördumises väljendatakse sügavat muret 27. septembril IPC peaassambleel Lõuna-Koreas tehtud otsuse üle, arvestades, et Venemaa agressioon Ukraina vastu jätkub endiselt ning Venemaa ja Valgevene rikkumised olümpiaharta vastu ei ole lõppenud. Allakirjutanud riigid rõhutavad, et selline samm õõnestab paralümpialiikumise väärtusi ning saadab vale sõnumi neile, kes kaitsevad rahu ja inimõigusi.

"Sõda Ukrainas kestab neljandat aastat, samas tuleb spordiareenilt üha enam signaale, et Venemaa ja Valgevene sportlased võiksid võistlusareenile naasta. Eesti seisukoht on, et Venemaa ja Valgevene tegevus Ukrainas on selge ja jätkuv olümpiaharta rikkumine ning spordiorganisatsioonid ei tohi seda ignoreerida," ütles kultuuriminister Heidy Purga. "Meie seisame kindlalt selle eest, et agressorriikide esindus ei kuulu rahvusvahelisele spordiareenile enne, kui sõda on lõppenud ja õiglus taastatud."

Pöördumises tuletatakse ka meelde, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) otsustas 19. septembril 2025 säilitada Venemaa ja Valgevene riikliku esindatuse keelu 2026. aasta Milano Cortina taliolümpiamängudel ning säilitada Venemaa Olümpiakomitee liikmelisuse peatamine olümpiaharta rikkumiste eest, põhjendades seda Ukraina rahvusliku olümpiakomitee territoriaalse terviklikkuse rikkumisega.

Samuti mainitakse paralümpiakomitee 23. oktoobri uuendust, mille kohaselt ei ole praeguse seisuga tõenäoline, et ükski Venemaa või Valgevene sportlane kvalifitseeruks 2026. aasta Milano Cortina taliparalümpiamängudele. Pöördumises kutsutakse IPC-d üles selgitama, mida nende liikmete otsus tähendab paralümpiaalade jaoks ka pärast Milano Cortina 2026. aasta mänge.

Samuti kutsutakse rahvusvahelisi alaliite üles järgima ROK-i seisukohta, et Venemaa ja Valgevene ei peaks olema riiklikult esindatud rahvusvahelisel spordiareenil.

Avaldusele on praeguseks alla kirjutanud Austraalia, Austria, Belgia, Kanada, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Island, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Lõuna-Korea, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Holland, Uus-Meremaa, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ukraina, Suurbrirannia ja Euroopa Komisjon.

Toimetaja: Siim Boikov

