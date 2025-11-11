Jäähoki kuulsuste hall täienes Chara ja Keithiga

206 sentimeetri pikkune Chara hirmutas NHL-i ründemängijaid 25 aastat ning osales oma NHL-i karjääri jooksul kokku 1680 mängus, mis on kaitsemängijate arvestuses liiga rekord.

2009. aastal pälvis ta liiga parima kaitse tiitli ning aitas kauaaegse koduklubi Boston Bruinsi kolmel korral Stanley karika finaali, tulles meistriks 2011. aastal. Seejuures oli ta esimene ida-Euroopast pärit kapten, kes tõstnud pea kohale maailma tugevaima jäähokiliiga võidukarika. Slovakkia rahvuskoondisega võitis Chara 2000. ja 2012. aasta MM-idelt hõbemedalid.

Duncan Keith paistis oma karjääri jooksul silma nii kaitses kui ka rünnakul. Ta kogus 646 resultatiivsuspunkti, valiti kahel korral liiga parimaks kaitsjaks ning võitis Chicago Blackhawksi särgis kolm Stanley karikat. Samuti aitas ta Kanada koondise olümpiavõitjaks 2010. aastal Vancouveris ja ka neli aastat hiljem Sotšis.

Lisaks Charale ja Keithile nimetati kuulsuste halli liikmeks veel 2010. aasta olümpiavõitja Joe Thornton ning 1988. aastal Nõukogude Liidu koondise rivistuses olümpiavõitjaks kroonitud ja tosin aastat hiljem Stanley karikavõitjaks tulnud venelane Aleksandr Mogilnõi.

Naismängijatest lisandusid kuulsuste halli Pyeongchangi olümpiavõitja ameeriklanna Brianna Decker ja kolmekordne olümpiavõitja kanadalanna Jennifer Botterill. Treeneritest tunnustati Jack Parkerit ja Danièle Sauvageau'd.