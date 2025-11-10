VIDEO | Kui heas vormis on Eesti spordiajakirjanikud?

NATO test koosneb kolmest osast: kätekõverdused toenglamangus kahe minuti jooksul, selililamangust istesse tõusud kahe minuti jooksul ning aja peale kahe miili ehk 3200 meetri jooks.

Iga osa eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti ehk kokku 300 punkti, testi läbimiseks tuleb koguda minimaalselt 180 punkti. Punktide arvutamisel võetakse arvesse ka sugu ja vanust.

NATO testil panid end teiste seas proovile ka ERR-i ajakirjanikud Aet Süvari ja Ivar Lepik. Ühel neist õnnestus test läbida, teisel mitte: vaata "Sõdurilehe" vahvast videost, kummal!