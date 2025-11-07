Türgi jalgpall ägab kihlveopettuste küüsis

Türgi jalgpallis uuritakse hetkel ulatuslikku kokkuleppemängude ahelat ja selle tulemusel on prokuratuur andnud korralduse kokku 21 inimese vahistamiseks.

Istanbuli peaprokuratuuri teatel on nende seas 17 jalgpallikohtunikku, keda süüdistatakse ametikohustuste kuritarvitamises ja mängutulemustega manipuleerimises. Samuti võeti vahi alla üks endine kõrgliiga klubiomanik ja -juht. Riikliku uudisteagentuuri Anadolu teatel on 21 inimesest hetkel kinni peetud 18.

Võimudega paralleelselt uurib toimunut ka Türgi jalgpalliliit, mille distsiplinaarkomisjon määras eelmisel nädalal 149 kohtunikule kihlvedudega seotuse eest kaheksa kuni kaheteistkümne kuu pikkused tegutsemiskeelud.

Alaliidu president Ibrahim Haciosmanoglu on kirjeldanud olukorda kui moraalset kriisi Türgi jalgpallis. Uurimine näitas, et kui hetkel tegutseb Türgis aktiivselt 571 kohtunikku, siis koguni 371 kohtunikul on kihlveokontod. Neist 152 tegeles hasartmängudega aktiivselt.

Seejuures üks kohtunik oli panustanud mängudele koguni 18 227 korda ja kokku 42 kohtunikku olid teinud panuse enam kui tuhandele jalgpallimatšile.