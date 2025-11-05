Soomlased ei saa varsti Pukki väravatele loota

35-aastane Pukki teatas otsusest kolmapäeval toimunud pressikonverentsil. Tema viimasteks mängudeks jäävad järgmisel nädalal peetavad kohtumised Malta ja Andorraga.

"Mul on olnud suur au kanda Soome särki. Tunnen, et nüüd on õige aeg anda võimalus noortele. Olen koondises mängimist nautinud ning tunnen uhkust, et suutsin seda nii kaua teha ja isegi mõne värava lüüa," ütles naerdes 42 koondisevärava autor.

"Inglismaa kõrgliigas mängimine räägib enda eest. Pukki on Soome jalgpalli legend," sõnas Soome koondise peatreener Jacob Friis.

Pukki 42-st koondiseväravast kaks sündisid 2018. aastal kohtumistes Eesti vastu. Soome võitis mõlemad mängud tulemusega 1:0. Suurima panuse rahvuskoondise edusse andis Pukki 2020. aasta EM-valiksarjas, kui lõi kümne mänguga kümme väravat ja vedas meie põhjanaabrid nende ajaloo esimesele suurturniirile.

Klubitasandil kavatseb Pukki jätkata vähemalt järgmise hooaja lõpuni. Hetkel kuulub ta 33-kordse Soome meistri HJK hingekirja.

Soome koondis mängib 14. novembril MM-valiksarja raames Maltaga ning 17. novembril kohtutakse Andorraga maavõistluses. Kui Pukki mängib mõlemas kohtumises, siis ta jõuab 133 koondisemänguni. Rekordinternatsionaali Jari Litmaneni arvel on 137 kohtumist.