Rooba uuest koondiseturniirist: see oleks võinud olla juba aastaid tagasi

Eesti jäähokikoondis tegi pooleaastase pausi järel esimese ühise treeningu enne ametlikku turniiri. Võrreldes kevadel Tondiraba jäähallis peetud esimese divisjoni MM-iga on koosseis nüüd märgatavalt noorem. Kuni 20-aastaseid on nüüd seitse ja üle 30 vaid koondise kapten Robert Rooba.

"Ma arvan, et minu roll on alati sama - meeskonna kaptenina meeskonda juhtida võimalikult hästi," lausus ta ERR-ile. "Kogemusega aidata teisi ja näidata väljakul eeskuju. Kindlasti noor meeskond, aga ma näen, et noortes peitub meie tulevik, nii et see on suurepärane asi."

Valdav osa koondise mängijatest tuleb Balti liigas mängivast Pantrite meeskonnast, sekka ka välismaast. Mõned koondise raudvarad on karjääri lõpetanud, mitmed kogenud ründajad ja kaitsjad on seotud kohustustega koduklubide juures.

"Jäähoki on noorte meeste mäng. Pole mingit imelist põhjust," naeris peatreener Petri Skriko. "Muidugi mõned jäävad eemale, sest neil klubisarjad käivad ja nad ei saanud tulla."

"See on hea võimalus kaasata uusi mängijaid. Väga tore, et meil on kasvamas Eestis peale uusi noori mängijaid, kes tahavad olla koondises. Alati püüame võita, aga tulemus pole ilmtingimata kõige tähtsam sellistes mängudes."

Rahvusvahelise hokiliidu algatatud Rahvuste karikal mängivad tosin koondist viiest tugevusgrupist. Eesti läheb vastamisi Hispaania ja Hollandiga, keda on viimastel aastatel MM-il võidetud. Rooba hinnangul on uus turniiriformaat teretulnud.

"Suurepärane! Ma arvan, et kümme aastat jäädi hiljaks sellega," lausus kapten. "See oleks võinud olla juba aastaid tagasi. Ma arvan, et see on suurepärane asi, et ka madalamad tasemed on võetud fookusesse just hooajasiseste turniiride puhul. Seda koondisehokit rahvusvaheline jäähokiliit arendab."

Eesti mängib Tondiraba jäähallis Hispaaniaga neljapäeval ja Hollandiga laupäeval. Mõlemad kohtumised algavad kell 18.00.