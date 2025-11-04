X!

Mölder loodab koondisemängudega uue välislepingu teenida: mul on tase olemas

Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Eesti koondis

Eesti jäähokikoondise väravavaht Conrad Mölder on hetkel klubita, kuid loodab koduse Euroopa Rahvuste Karikaturniiri mängude järel endale meeskonna peagi leida.

Viimased kolm hooaega Prantsusmaa kõrgliigas mänginud 26-aastane Mölder tuli Eesti koondise juurde olukorras, kus ta on jätkuvalt ilma klubita. Mölder usub, et olukord muutub õige pea. Tal tuleb hoida end vormis ja lasta agendil tööd teha.

"Kui ma otse ütlen, siis see on müstika minu arvates. Järelikult mingid vennad on paremini sobinud rolli, kuhu minagi võiks minna. Aga nüüd ma tõesti loodan, et peaks varsti [pakkumine] tulema ja see turniir tuleb väga õige koha peale – olen veel enam valmis, kui kuhugi minek. Ma võib olla lootsin alguses, et tuleb veel rohkem huvi ja saaksin valida rohkem. Aga nüüd olen targem jälle ja nii on," rääkis Mölder ERR-ile.

Mölder eelistaks ka edaspidi mängida klubihokit Kesk-Euroopas, kus tase on ühtlane ja mängustiil talle sobilik. Eelmisel hooajal oli tema tõrjeprotsent Prantsusmaa kõrgliigas ligi 92 ja kodusel MM-turniiril 96. Soov on ennast jälle heal tasemel näidata.

"Olen igatsenud seda meeskonna rütmi, kus kõik vennad on koos. Olen hästi palju üksi treeninud. Selles mõttes on sein vastu tulnud ja see turniir tuleb väga õigel ajal. Mul on tase olemas. Tunnen, et olen mentaalselt palju tugevam kui viis või isegi kolm aastat tagasi. Füüsiline vorm on hea ja olen palju professionaalsem. Kui [kuhugi] koha saan, siis ka näitan seda. Ma väga ootan seda ja ma tahan seda," sõnas Mölder.

Mölder ja ülejäänud Eesti jäähokikoondis mängib kodusel Rahvuste Karikaturniiril neljapäeval Tondiraba areenil Hispaania ja laupäeval Hollandiga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

04.11

Mölder loodab koondisemängudega uue välislepingu teenida: mul on tase olemas

04.11

Maple Leafs pööras kaotusseisu viimasel kolmandikul võiduks

03.11

Rooba uuest koondiseturniirist: see oleks võinud olla juba aastaid tagasi

03.11

Panter kaotas Liepajas mõlemad mängud

02.11

Galeriid: Hokimeistrivõistluste esimese ringi võitis Viru Sputnik

01.11

Ovetškinil ei õnnestunud veel 900. väravat kirja saada

31.10

Eesti jäähokikoondis peab koduse turniiri eel treeninglaagri

31.10

Rangers jätkas edukat võõrsilmängude seeriat

30.10

Maple Leafsi raudvara jõudis 500 värava klubisse

29.10

Hoki tulevikutäht viskas NHL-is esimese kübaratriki

28.10

Crosby jõudis veel ühe ilusa tähiseni

27.10

Lovkov ja Parras tõid HC Pantrile magusa võõrsilvõidu

26.10

HC Panter pidi Riias vastase paremust tunnistama

22.10

Pittsburgh Penguins sai uue punktikuninga

21.10

NHL-is langes viimane kaotuseta meeskond

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

04.11

Kullamäe jäi eurosarjas nullile

04.11

Keilas saavad uhkeldada Sõbra hoolealused

04.11

Kretel Tamm: loodan, et Viru otsus aitab spordis reegleid ümber sättida

04.11

ETV spordisaade, 4. november

04.11

Rae Spordikool/Viaston tegi eurosarjas ilusa debüüdi Uuendatud

04.11

Murcia võitis Raieste kehvast viskepäevast hoolimata

04.11

Sabalenka alistas Pegula kolmes setis, Gauff säilitas edasipääsulootuse

04.11

Degerfors püsib Igoneni eksimusest hoolimata üleminekumängude kursil

04.11

Norra mäesuusatäht valmistub tagasitulekuks

04.11

Eestlased üritavad kurtide olümpial jätkata suurepärast seeriat

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo