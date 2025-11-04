Mölder loodab koondisemängudega uue välislepingu teenida: mul on tase olemas

Viimased kolm hooaega Prantsusmaa kõrgliigas mänginud 26-aastane Mölder tuli Eesti koondise juurde olukorras, kus ta on jätkuvalt ilma klubita. Mölder usub, et olukord muutub õige pea. Tal tuleb hoida end vormis ja lasta agendil tööd teha.

"Kui ma otse ütlen, siis see on müstika minu arvates. Järelikult mingid vennad on paremini sobinud rolli, kuhu minagi võiks minna. Aga nüüd ma tõesti loodan, et peaks varsti [pakkumine] tulema ja see turniir tuleb väga õige koha peale – olen veel enam valmis, kui kuhugi minek. Ma võib olla lootsin alguses, et tuleb veel rohkem huvi ja saaksin valida rohkem. Aga nüüd olen targem jälle ja nii on," rääkis Mölder ERR-ile.

Mölder eelistaks ka edaspidi mängida klubihokit Kesk-Euroopas, kus tase on ühtlane ja mängustiil talle sobilik. Eelmisel hooajal oli tema tõrjeprotsent Prantsusmaa kõrgliigas ligi 92 ja kodusel MM-turniiril 96. Soov on ennast jälle heal tasemel näidata.

"Olen igatsenud seda meeskonna rütmi, kus kõik vennad on koos. Olen hästi palju üksi treeninud. Selles mõttes on sein vastu tulnud ja see turniir tuleb väga õigel ajal. Mul on tase olemas. Tunnen, et olen mentaalselt palju tugevam kui viis või isegi kolm aastat tagasi. Füüsiline vorm on hea ja olen palju professionaalsem. Kui [kuhugi] koha saan, siis ka näitan seda. Ma väga ootan seda ja ma tahan seda," sõnas Mölder.

Mölder ja ülejäänud Eesti jäähokikoondis mängib kodusel Rahvuste Karikaturniiril neljapäeval Tondiraba areenil Hispaania ja laupäeval Hollandiga.