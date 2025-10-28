X!

Crosby jõudis veel ühe ilusa tähiseni

Jäähoki
Sidney Crosby.
Sidney Crosby. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL sai Pittsburgh Penguinsi kaptenist Sidney Crosbyst üheksas mängija ajaloos, kes kogunud põhiturniiril 1700 resultatiivsuspunkti.

Hiljuti Penguinsi kõigi aegade edukaimaks punktitoojaks tõusnud Crosby viskas läinud ööl ühe värava ja andis kaks väravasöötu, aidates oma koduklubil alistada St. Louis Blues 6:3 (2:2, 1:0, 3:1).

38-aastase Crosby arvel on nüüd 1701 põhiturniiri resultatiivsuspunkti (632 väravat + 1069 väravasöötu) ning ta jõudis selle tähiseni 1362 mänguga. Temast kiiremini on 1700 punkti piiri ületanud vaid Wayne Gretzky (711 mängu), Mario Lemieux (887) ja Marcel Dionne (1257).

"Sellisesse seltskonda jõudmine tähendab mulle väga palju. Nad on kõik mängijad, keda ma lapsena imetlesin. Poleks eales arvanud, et võiksin nendega samas nimekirjas olla," rõõmustas Crosby talle omasel tagasihoidlikul viisil.

Crosby kõrval särasid veel Bryan Rust (2+1) ja Jevgeni Malkin (1+1) ning Tristan Jarry tegi väravasuul 26 tõrjet.

Penguins on viimasest kuuest mängust võitnud viis ning hoiab idakonverentsis New Jersey Devilsi järel teist kohta. Canucks on läänes üheksandal positsioonil.

Teises läinudöises mängus sai Ottawa Senators kodujääl jagu Boston Bruinsist 7:2 (1:1, 2:0, 4:1). Võitjate poolel olid kõige silmapaistvamad Drake Batherson (2+1) ja Tim Stützle (2+1). Senators paikneb idas seitsmendal kohal, Bruinsi leiab viimaselt ehk 16. realt.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

16:43

Crosby jõudis veel ühe ilusa tähiseni

27.10

Lovkov ja Parras tõid HC Pantrile magusa võõrsilvõidu

26.10

HC Panter pidi Riias vastase paremust tunnistama

22.10

Pittsburgh Penguins sai uue punktikuninga

21.10

NHL-is langes viimane kaotuseta meeskond

20.10

Võiduhoos Red Wings murdis ka Oilersi

18.10

Ovetškin avas väravaarve ja Capitals pikendas võiduseeriat

18.10

Olümpia jäähokiareeni valmimine viibib, testvõistlused lükati edasi

17.10

Külma närviga Caufield röövis Predatorsilt võidu

16.10

Eestlaste klubi lõpetas Meistrite liiga põhiturniiri veatult

16.10

Kaheksa väravat visanud Sabres võttis hooaja esimese võidu

14.10

Bruins ja Panthers pidid vastu võtma esimesed kaotused

11.10

Rooba jagas kaks tulemuslikku söötu

09.10

Draisaitl jõudis 400. väravani, kuid Oilers kaotas karistusvisetega

09.10

Rooba resultatiivne sööt aitas KooKoo võiduni

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

18:51

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

18:22

Eesti jalgpallikoondis mängib kuninga silme all

17:48

Malõgina ei jätnud belglannale erilist sõnaõigust

17:13

Põlatud Hollandi rannavõrkpallur ei saanud MM-iks viisat

16:15

Ülikooliderbi püstitas Eesti-Läti liigas senise hooaja publikurekordi

15:37

Eestlannad välismaal: Asi ja Lass aitasid oma klubi võidule

14:47

Liikumishooaja lõpetanud Rannajooksu võitsid Laur ja Veskla

14:10

Naiste jalgpallikoondis lõpetab aasta kodumänguga Leedu vastu

13:50

Messi tahab Argentinaga MM-tiitlit kaitsta

13:12

Kaldvee ja Lill proovivad jõudu olümpiavastaste vastu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo