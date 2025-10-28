Crosby jõudis veel ühe ilusa tähiseni

Hiljuti Penguinsi kõigi aegade edukaimaks punktitoojaks tõusnud Crosby viskas läinud ööl ühe värava ja andis kaks väravasöötu, aidates oma koduklubil alistada St. Louis Blues 6:3 (2:2, 1:0, 3:1).

38-aastase Crosby arvel on nüüd 1701 põhiturniiri resultatiivsuspunkti (632 väravat + 1069 väravasöötu) ning ta jõudis selle tähiseni 1362 mänguga. Temast kiiremini on 1700 punkti piiri ületanud vaid Wayne Gretzky (711 mängu), Mario Lemieux (887) ja Marcel Dionne (1257).

"Sellisesse seltskonda jõudmine tähendab mulle väga palju. Nad on kõik mängijad, keda ma lapsena imetlesin. Poleks eales arvanud, et võiksin nendega samas nimekirjas olla," rõõmustas Crosby talle omasel tagasihoidlikul viisil.

Crosby kõrval särasid veel Bryan Rust (2+1) ja Jevgeni Malkin (1+1) ning Tristan Jarry tegi väravasuul 26 tõrjet.

Penguins on viimasest kuuest mängust võitnud viis ning hoiab idakonverentsis New Jersey Devilsi järel teist kohta. Canucks on läänes üheksandal positsioonil.

Teises läinudöises mängus sai Ottawa Senators kodujääl jagu Boston Bruinsist 7:2 (1:1, 2:0, 4:1). Võitjate poolel olid kõige silmapaistvamad Drake Batherson (2+1) ja Tim Stützle (2+1). Senators paikneb idas seitsmendal kohal, Bruinsi leiab viimaselt ehk 16. realt.