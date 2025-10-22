X!

Pittsburgh Penguins sai uue punktikuninga

Jäähoki
Sidney Crosby.
Sidney Crosby. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL sai Sidney Crosbyst läinud ööl Pittsburgh Penguinsi kõigi aegade edukaim punktitooja, kui kodus alistati Vancouver Canucks 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).

38-aastane Penguinsi kapten viskas oma värava teise perioodi lõpul, tehes seisuks 3:1.

Crosby arvel on nüüd põhihooaja ja play-off mängude peale kokku 1896 resultatiivsuspunkti (700 väravat + 1196 väravasöötu). Ta möödus seni Penguinsi rekordit hoidnud Mario Lemieux'st (1895) ja tõusis ühtlasi NHL-i kõigi aegade arvestuses seitsmendale kohale.

"Minul kulus selle saavutamiseks umbes 500 mängu rohkem (517 - toim.) kui Lemieux'l," naljatas Crosby. "Olen siin kaua olnud ja mul on vedanud, et olen saanud mängida suurepäraste tiimikaaslastega. Mina näen seda niimoodi."

Samas mängus jõudis ilusa tähiseni ka Kris Letang, kes tegi eeltöö kahele väravale ja sai oma teise resultatiivse sööduga kirja enda 600. väravasöödu NHL-is. Justin Brazeau panustas võitu ühe värava ja kahe tulemusliku sööduga ning lätlasest puurivaht Arturs Šilovs tõrjus 23 pealeviset.

Penguins kirjutas tabelisse kolmanda järjestikuse võidu ja tõusis idakonverentsis neljandale kohale. Canucks hoiab läänes viiendat kohta.

Teised tulemused:

Utah Mammoth - Colorado Avalanche 4:3 (la.)
Dallas Stars - Columbus Blue Jackets 1:5
Nashville Predators - Anaheim Ducks 2:5
St. Louis Blues - Los Angeles Kings 1:2 (la.)
Boston Bruins - Florida Panthers 3:4
New York Islanders - San Jose Sharks 4:3
Ottawa Senators - Edmonton Oilers 2:3 (la.)
Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils 2:5
Washington Capitals - Seattle Kraken 4:1

Toimetaja: Henrik Laever

