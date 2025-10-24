Maailma üht vanimat jalgpalliklubi ähvardab pankrot

Juba 1867. aastal asutatud ning seeläbi maailma vanimate jalgpalliklubide sekka kuuluv Wednesday on viimastel aastatel olnud majanduslike probleemide küüsis.

Hooajal 2020/21 karistati Wednesdayd finantsreeglite rikkumise eest kuue punkti mahaarvamisega ning võistkond ei võinud kahel hooajal uusi mängijaid registreerida. Tänavu juunis karistati klubi selle eest, et mängijatele ei makstud õigeaegselt palka.

Viimased kümme aastat on Wednesday omanikuks olnud Tai ärimees Dejphon Chansiri, kelle suhted klubi fännidega on pärast edukat algust kardinaalselt muutunud ning kelle vastu on Sheffieldis toimunud mitmeid protestiaktsioone. Saneerimisprotsessiga lõppeb ühtlasi tema ajastu klubi eesotsas.

Wednesday oli niigi Inglismaa esiliigas 11 vooru järel kuue punktiga viimasel kohal, ent protsess toob endaga automaatselt kaasa 12 punkti kaotuse. Nii on prestiižne klubi nüüd kuue miinuspunkti peal.