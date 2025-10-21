X!

Mõõnav Nottingham palkas pragmaatilise stiili poolest tuntud Dyche'i

Sean Dyche.
Sean Dyche. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Inglismaa kõrgliigas sel hooajal juba kaks peatreenerit vallandanud Nottingham Forest palkas uueks peatreeneriks endise Burnley ja Evertoni juhendaja Sean Dyche'i.

Mängijakarjääri alguses Nottinghami särki kandnud Dyche sõlmis klubiga lepingu, mis kestab 2027. aasta suveni. Ta juhendab meeskonda juba neljapäeval, kui Euroopa liigas minnakse vastamisi Portoga.

"Sean Dyche on kogenud ja hinnatud Premier League'i treener, kes toob meile vajalikku tasakaalu, iseloomu ja taktikalist küpsust. Endise kasvandikuna mõistab ta hästi nii klubi väärtusi kui ka fännide ootusi," seisis Nottinghami teisipäevases pressiteates.

Eelmise peatreeneri Ange Postecoglou ametiaeg jäi erakordselt lühikeseks – tema saldoks jäi kaks viiki ja kuus kaotust ning praegu vireleb Nottingham väljalangemistsoonis. Enne teda oli ametis portugallane Nuno Espirito Santo, kes juhendas klubi alates 2023. aasta detsembrist kuni tänavuse hooaja kolmanda mänguni.

54-aastane Dyche on tööta olnud alates jaanuarist, mil Everton vallandas ta kehvade tulemuste tõttu. Kogenud inglane on eelkõige tuntud oma pragmaatilise mängustiili poolest, mis tugineb tugevale kaitsemängule.

Nottingham võõrustab neljapäeval Portot ning kohtub pühapäeval Premier League'is võõrsil Bournemouthiga.

Toimetaja: Henrik Laever

