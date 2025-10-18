Nottinghami peatreener sai kohe pärast lõpuvilet kinga

Nottingham Forest kaotas laupäeval Inglismaa kõrgliigas koduväljakul Londoni Chelseale 0:3 ja vallandas kohe pärast lõpuvilet peatreener Ange Postecoglou.

60-aastane austraallane palgati Nottinghami juhendajaks vaid 39 päeva tagasi, kui klubi loobus Nuno Espirito Santo teenetest. Postecoglou püsis ametis kaheksa mängu ning tema saldoks jäi kaks viiki ja kuus kaotust.

Klubi omaniku Evangelos Marinakise jaoks oli viimaseks piisaks karikasse laupäevane kaotus Chelseale. Külaliste väravate eest hoolitsesid Josh Acheampong (49. min), Pedro Neto (52.) ja Reece James (84.).

Nottingham avaldas ametliku pressiteate Postecoglou vallandamisest loetud minutid pärast lõpuvilet. "Pettumust valmistavate tulemuste ja esituste põhjal otsustasime Ange Postecoglou peatreeneri ametist vabastada," seisis teates.

Kaheksa mänguga kõigest viis punkti kogunud Nottingham langes tabelis 18. kohale ehk väljalangemistsooni.

Tuleval neljapäeval kohtutakse Euroopa liigas Portugali satsi Portoga ning Inglismaa kõrgliigas leiab järgmine kohtumine aset järgmisel pühapäeval, kui sõidetakse külla Bournemouthile.