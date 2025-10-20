X!

Argentinat üllatanud Maroko krooniti maailmameistriks

Jalgpall
Maroko U-20 jalgpallikoondis võidukarikaga.
Maroko U-20 jalgpallikoondis võidukarikaga. Autor/allikas: FIFAWorldCup/X
Jalgpall

Tšiilis toimunud jalgpalli kuni 20-aastaste maailmameistrivõistlustel krooniti esmakordselt maailmameistriks Maroko, kes alistas finaalis favoriidi Argentina 2:0.

Kuuekordne maailmameister Argentina oli võitnud kõik kuus eelmist kohtumist väravate vahega 15:2, kuid Maroko suutis südi kaitsemängu ja Ibrahim Gomise tõrjete abil hoida vastased nulli peal.

Portugali klubi Famalicao hingekirja kuuluv Yassir Zabiri viis Maroko kohtumise 12. minutil juhtima ja vormistas lõppseisu 29. minutil.

Marokost sai Ghana järel (2009) teine Aafrikast pärit U-20 vanuseklassi maailmameister, ühtlasi oli marokolaste jaoks tegu esimese MM-tiitliga mistahes vanuseklassis.

Finaalis säranud Zabiri teenis viie tabamusega turniiri parima väravaküti tiitli, mida ta jagas koos kolumblase Neiser Villarreali, prantslase Lucas Michali ja ameeriklase Benjamin Cremaschiga.

Turniiri parimaks mängijaks valiti Maroko ääreründaja Othmane Maamma ning parimaks väravavahiks osutus Argentina puuri turvanud Santino Barbi.

Kolmanda koha mängus oli Colombia 1:0 üle Prantsusmaast, võiduvärava lõi Oscar Perea kaks minutit pärast avavilet.

Toimetaja: Henrik Laever

