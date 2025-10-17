X!

Eesti vajus FIFA tabelis lähedale koondise ajaloo madalaimale kohale

Jalgpalli Eesti koondis
Jalgpalli MM-valiksari: Eesti - Moldova
Jalgpalli MM-valiksari: Eesti - Moldova Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti meeste jalgpallikoondis on värskes rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA edetabelis langenud ühe koha võrra ja on nüüd 130. positsioonil.

Kõigi aegade madalaimast ehk 137. kohast, kus oldi 2008. aastal, lahutab Eestit seega vaid seitse pügalat, kirjutab Soccernet.ee.

Oktoobris pidas Eesti kaks MM-valiksarja kohtumist, kus kaotati 1:3 Itaaliale ja tehti 1:1 viik Moldovaga. Itaallased on uues edetabelis ühe koha võrra tõusnud ja asuvad nüüd 9. real, Moldova on 156. kohal. Ülejäänud Eesti alagrupikaaslastest kerkis MM-pileti kursil liikuv Norra kaks kohta ja asub nüüd 29. tabelireal, kaks astet loovutanud Iisraeli päralt on 79. tabelikoht.

Euroopa koondistest tegi kuu ajaga tabelis võimsaima tõusu Fääri saarte meeskond, kes alistas oktoobris esmalt 4:0 Montenegro ja seejärel suurüllatusena 2:1 ka Tšehhi. Nii kerkiti Eestist edetabelis mööda ja asutakse nüüd 127. tabelireal.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgpalliuudised

17:58

Jalgpalli noortekoondiste seminaril esineb Inglismaa kõrgliigaklubi skaut

16:45

Eesti vajus FIFA tabelis lähedale koondise ajaloo madalaimale kohale

16:18

Eesti ja Rootsi jalgpalliliitude kohtumine pani aluse pikaks koostööks

15:42

Jalgpallineiud alustasid EM-valikturniiri kaotusega Iisraelile

12:27

Boatengi kojutulek tekitab Münchenis taas vastakaid tundeid

16.10

Vutikoondise MM-valikmänge külastas keskmiselt üle 8500 pealtvaataja

16.10

Viimsi alistas Tabasalu ja kerkis taas esikolmikusse

16.10

Prantsusmaad üllatanud Maroko mängib MM-tiitli nimel Argentinaga

16.10

Hein võib Bundesligas taas võimaluse saada

16.10

Liverpooli legendide mängus osalenud Klavan: järelikult suutsin meeldejääv olla

15.10

Müügile tulid pääsmed Eesti jalgpallikoondise võõrsil mänguks Norraga

15.10

Kaotus Fääri saartele maksis Tšehhi peatreenerile ameti

15.10

Rootsis kuulsust kogunud Potter tahaks sealset koondist juhendada

15.10

Kaks päeva enne MM-i vallandatud Lopeteguil avanes uus võimalus

15.10

Jalgpallikonverents toob kokku teadlased, treenerid ja kultuuritegelased

fotod

sport.err.ee värsked uudised

18:42

Olümpiavõitja mängis teise ülipika matši järjest, aga edasi sai Paolini

17:27

Rakveres algas aasta tugevaim noorte maadlusvõistlus Euroopas

16:28

RALLIBLOGI | Rovanperä võitis Tšehhi katse teise läbimise, Tänak kolmas Uuendatud

15:02

Anna Gret Asi kuulub üle pika aja rahvusnaiskonna koosseisu

14:24

Liis Kapten saavutas triatloni juunioride MM-il ajaloolise koha

13:53

Sulgpalliliit määras alaealiseid väärkohelnud treenerile tegutsemise keelu

13:06

Hollas - Remmelg tagasid Filipiinidel koha 16 parema seas

11:37

Sakslased tahavad ralli legendaarsele Nürburgringile viia

11:07

Kaldvee ja Lill lõpetasid pika võistluspausi: suurem põhja ladumise faas on läbi

10:42

LeBron ja Ronaldo innustavad Djokovici tippspordis jätkama

10:10

Tribuntsov: esimese etapi edu pealt on hea uutele startidele vastu minna

09:52

Külma närviga Caufield röövis Predatorsilt võidu

09:32

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas sportlased mõtlevad liiga palju kehakaalule?

09:05

Ebras finišeeris finaaletapil 12. positsioonil

08:34

Žalgiris kaotas taas, Olympiakos tegi vinge tagasituleku

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo