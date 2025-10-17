Eesti vajus FIFA tabelis lähedale koondise ajaloo madalaimale kohale

Eesti meeste jalgpallikoondis on värskes rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA edetabelis langenud ühe koha võrra ja on nüüd 130. positsioonil.

Kõigi aegade madalaimast ehk 137. kohast, kus oldi 2008. aastal, lahutab Eestit seega vaid seitse pügalat, kirjutab Soccernet.ee.

Oktoobris pidas Eesti kaks MM-valiksarja kohtumist, kus kaotati 1:3 Itaaliale ja tehti 1:1 viik Moldovaga. Itaallased on uues edetabelis ühe koha võrra tõusnud ja asuvad nüüd 9. real, Moldova on 156. kohal. Ülejäänud Eesti alagrupikaaslastest kerkis MM-pileti kursil liikuv Norra kaks kohta ja asub nüüd 29. tabelireal, kaks astet loovutanud Iisraeli päralt on 79. tabelikoht.

Euroopa koondistest tegi kuu ajaga tabelis võimsaima tõusu Fääri saarte meeskond, kes alistas oktoobris esmalt 4:0 Montenegro ja seejärel suurüllatusena 2:1 ka Tšehhi. Nii kerkiti Eestist edetabelis mööda ja asutakse nüüd 127. tabelireal.