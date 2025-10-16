Norra laskesuusakoondis võtab ette vastuolulise kopterilennu

Nimelt on norralased võtnud varasemalt eesmärgiks vähendada oma koondisega ökoloogilist jalajälge ja alustanud maailma kliimamuutuste vastu ka projekti "Lumehelves".

Paraku otsustati lennata Münchenis esimest korda toimuvale Loop One'i nime kandvale biatlonifestivalile helikopteritega, mis pole kindlasti kõige rohelisem viis. Erilise irooniana ületatakse selle käigus ohus olevaid Alpi jääliustikke.

Norra koondis laagerdub hetkel Itaalias kõrgmäestikus Passo Lavazes ja sealt Münchenisse kestab kopterilend ühe tunni. Autoga sõites läheks sama maa läbimiseks viis tundi.

Laskesuusajuhid otsustasid esimese variandi kasuks, kuna sellega säästetakse kõrgmäestikus üks treeningpäev. Kogu koondis lennutatakse Münchenisse kahe kopteriga ja kulud kompenseeritakse stardirahadest.

"Me kaalusime auto kasutamist, aga kõrgmäestikus on viimane lihv nii tähtis," põhjendas Norra laskesuusaliidu spordidirektor Per Arne Botnan NRK-le. Kui temalt küsiti, kas see optimeerimine trumpab üle kliima ja jätkusuutlikkuse, vastas ta: "Jah, antud juhul küll."

"Meil on olnud mitu edukat suurvõistlust, kus olema pidanud kinni kõrgmäestikuplaanist. Kõrgmäestikutreening on sellise hooaja eel tähtis. Kui me poleks seda teinud, oleksime pidanud lahkuma päev varem," jätkas ta.

"Väikesed asjad mängivad aga rolli. Me ei söanda seda praegu teha. Me tahame, et meie parimad sportlased oleks nii tähtsa hooaja eel parimas vormis. Nii see otsus tuli."

Samas on "Lumehelbe" projekti statuudis kirjas näiteks laused: "Oleme Norra laskesuusaliidus mõistnud, te meil lasub suurem vastutus, kui lihtsalt esimena finišeerida ning tahame sel moel julgustada poliitikuid kiiremini tööd tegema ja arendama usutavaid tegutsemiskavasid. Norra kui uhke talveriik peab olema teerajaja meie tähelepanu väärivate kliimameetmete osas."

Botnan usub, et enamik inimesi siiski mõistab neid. "Ja lisaks võtame kasutusele palju teisi meetmeid, mis on on head," lubas ta. Nende hulka kuuluvad MK-etappide vahel busside eelistamine. Samuti ei lenda rahvuskoondis erinevalt paljudest teistest rahvuskoondistest etappide vahel koju.

"Üheksa valikut kümnest on jätkusuutlikud. Ja mõnikord see ei toimi. Täisväärtuslikud kõrgmäestikulaagrid lükkavad selle pisut tahaplaanile," lausus ta.

Norra meeste esinumber Sturla Holm Lägreid tunnistab, et asi ei näe liiga hea välja. "See pole midagi sellist, mida ma alguses tahtnuks teha, aga olümpia on tulekul ja see on midagi, milleks IBU tundub meid survestavat. See on ainus viis kahandamaks kahjusid seoses kõrgmäestikus viibimisega," lausus ta.

"Kui me poleks helikopterit võtnud, siis oleksime pidanud laupäeva õhtul lahkuma. Oleksime kaotanud öö kõrgmäestikus ja lisaks on reisimine stress. Viis tundi autos istumine pole ka optimaalne. Nüüd saame teha laupäeval suhteliselt normaalse treeningpäeva ja pisut erilise pühapäeva. Selle asemel, et kaks päeva raisku lasta."

Esimest korda laskesuusahooaega avab kommertsvõistlus Loop One on kavas pühapäeval, 19. oktoobril. ETV ja ERR-i spordiportaal alustavad ülekannet finaalidest kell 16.30.