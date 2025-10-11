Rooba jagas kaks tulemuslikku söötu

KooKoo võidus mängis rolli ka abikapten Rooba, kes andis teisele ja kolmandale väravale resultatiivse söödu. Eestlane tegi ka ise kolm pealeviset ja viibis jääl üle 18 minuti.

Kokku on 32-aastane Rooba visanud hooaja esimese 13 mänguga kolm väravat ja andnud seitse tulemuslikku söötu ehk kogunud kümme resultatiivsuspunkti.

Kolmanda võidu järjest saanud KooKoo on tõusnud liigatabelis Pori Ässäti (24 punkti), oma endise meeskonna JYP-i (24) ja Lappeenranta SaiPa (23) järele 22 punktiga neljandaks. Jukurit on 20 punktiga hetkel kaheksas.

Järgmisel nädalal kohtub KooKoo kõigepealt reedel kodus Rauma Lukkoga ja seejärel päev hiljem võõrsil valitseva meistri Kuopio KalPaga.