Panter sai kodujääl kindlalt lüüa

Jäähoki
Foto: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

Tallinna HC Panter alistus jäähoki Balti liiga kohtumises kodujääl Kiievi Capitalsile suurelt 3:8 (1:2, 1:4, 1:2) ja sai tabelisse kolmanda kaotuse viimase nelja mängu jooksul.

Mäng algas Panteri jaoks hästi, sest Nikita Fedorovits viis meeskonna juba teisel minutil juhtima, kuid peagi vastased viigistasid ja läksid perioodi lõpus ka juhtima.

Teisel kolmandikul lasi Panter endale visata aga koguni neli väravat ja viimasel veel kaks. Kuigi Maksim Lovkov realiseeris arvulise ülekaalu ja tabamuseni jõudis ka Vadim Vasjonkin, tähendas see ikkagi suurt allajäämist.

Samad võistkonnad olid Optibeti liigas vastamisi ka mõni nädal tagasi Riias ja siis sai Kiievi klubi vaid üheväravalise 2:1 võidu.

"Esimene periood olime selgelt parem meeskond. Oli näha, et uisutame ja oleme valmis täna mängima. Aga teine periood oli meil kohutav," lausus Panteri kapten Rasmus Kiik ERR-ile.

"Me oleme veel noor meeskond ja meil on vaja veel õppida, et kõik 60 minutit tuleb pingutada. Seda on näidanud kõik tugevad mängud, et midagi lihtsat meile ei anta. Me ei saa kellestki üle sõita. Kogu aeg peab valmis olema, muidu juhtub nii nagu täna."

Senise hooaja jooksul on Panter saanud kolm võitu ja kuus kaotust. "Tegelikult ei ole hullu. Kindlasti on kaotusi tulnud hooaja alguses rohkem kui võite, aga samas on meil olnud ka väga tugevad vastased."

"Oleme alati mänginud nende esimeste meeskondadega, kes seal tugevad on. Ei saa öelda, et keegi on nõrk. Meil ei tule midagi lihtsalt lõpuks, aga peame olem lihtsalt valmis ja oma mängu parandama - midagi muud ei olegi."

Toimetaja: Siim Boikov

