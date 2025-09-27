Paide Linnameeskond pidas Narvas lõpuni vastu, Vaprus alistas Harju Laagri

Koduses jalgpalli Premium liigas jätkati 30. mänguvooruga, kui kolmandal kohal paiknev Paide Linnameeskond teenis võõrsil JK Narva Transi üle olulise võidu. Pärnu JK Vaprus teenis samuti võõrsil võidulisa, kui alistas Harju JK Laagri.

Paide läks Fama staadionil enam kui 200 pealtvaataja ees juhtima 13. minutil, kui Bubacarr Trawally penalti realiseeris. 26. minutil said külalised veel tähistada, kui Martin Miller Siim Lutsu eeltöö väravasse toksas. Vaid neli minutit hiljem sai Luts ikkagi ise tabamuse kirja, kui ta palli vasaku jala pommlöögiga Transi väravavõrku saatis.

52. minutil said ka võõrustajad penalti, mille realiseeris Ahmad Abdullahi Gero. Mäng läks 61. minutil veelgi huvitavamaks, kui Yayra Josue Doke Paide kastis kõige kõrgemale kerkis ja palli peaga väravasse suunas.

Kodumeeskond läks siis viigiväravat jahtima ning sai mitu head võimalust, vahest parim tuli 84. minutil, kuid Linnameeskonna väravavaht Ebrima Jarju tegi suurepärase tõrje ning hoidis lõpuvileni seljataguse puhtana.

Päeva teises mängus läks Pärnu Vaprus 27. minutil Marten-Chris Paalbergi tabamusest Harju Laagri vastu juhtima ja Paalberg lisas 12 minutit veel teisegi tabamuse. Võõrustaja vastas avapoolaja lõpus ühe väravaga, aga teisel poolajal väravalisa ei sündinud ja kohtumine lõppes Vapruse 2:1 võiduga.

Paide teenis kolmanda koha heitluses olulise võidu ning jätkab 58 punktiga, edestades Nõmme Kalju FC-d (55 p) kolme silmaga. Pühapäeval lähevad Premium liigas vastamisi tabeliliider Tallinna FC Flora (66 p), kes hoiab Tallinna FCI Levadia (63 p) ees kolmepunktilist edu ning just Kalju. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.20.