Tallinna derbi võitnud Flora tõusis tabeli tippu

Kohtumise ainus värav sündis juba 4. minutil, kui Levadia väravavaht Oliver Ani eksis väravast väljatulekul ning Rauno Sappinen sai palli segamatult tühja väravasse veeretada.

Levadial avanes veerand tundi hiljem suurepärane võimalus seis viigistada, ent Flora puurilukk Evert Grünvald tõrjus suurema vaevata Enock Otoo penaltilöögi. Levadia dikteeris ülejäänud mängu käiku, vallates rohkem palli (76-24) ja tehes rohkem pealelööke (22-4; raamidesse 8-2), kuid Flora pidas survele vastu.

Flora kirjutas tabelisse kolmanda järjestikuse võidu ja tõusis uueks tabeliliidriks (29 punkti). Teisele kohale langenud Levadia on neist ühe punkti kaugusel.

Pühapäeval lähevad omavahel vastamisi veel Nõmme Kalju ja FC Kuressaare. 13. voorule paneb esmaspäeva õhtul punkti Tallinna Kalevi ja Narva Transi vaheline kohtumine.

Eelvaade:

Tegemist on Eesti klubijalgpalli suurima vastasseisuga ja meeskonnad lähevad sel hooajal vastamisi teist korda. Aprillis Sportland Arenal jäid väravad löömata.

Flora peatreener Konstantin Vassiljevi sõnul on tema hoolealused enne kohtumist tahtmist täis. "Viimastel aastatel on need derbid olnud väga põnevad ja võitluslikud, peame olema selleks valmis," lausus ta.

Flora mängija Tristan Toomas Teeväli lisas: "Meeskond valmistub igaks mänguks korralikult. On tunda, et tulemas on väga oluline mäng, seda näitab meile ka tabel. Mõlemad meeskonnad väärivad teineteist, pühapäeval on vaja anda endast väljakul kõik, mäng tuleb kindlasti väga põnev."

Levadia peatreener Curro Torrese sõnul lähevad vastamisi kaks väga võrdset meeskonda. "Peame mängima enda parimal tasemel, väga tähtis on olla kogu 90 minuti vältel tugev, keskendunud ja distsiplineeritud," tähtsustas ta. "Eelmine kord jäi mäng Floraga viiki, sel korral oleks parem neid võita!"

Levadia mängija Rasmus Peetson tõi välja, et nende vastane on enne kohtumist pisut enam puhanud, kuigi ka nemad vangerdasid koosseisuga.

"Väga paljud põhimehed said meil Transi vastu puhkust, umbes pooled pidid ikkagi mängima, aga seda ei saa mingiks ettekäändeks tuua, et me väsinud oleme," sõnas ta. "Ma arvan, et oleme väga hästi Tallinna derbiks valmis."

Liigatabelis hoitakse kaht kõrgemat kohta: Levadia on kogunud tosina mänguga 28 ja Flora 26 punkti.