Vassiljev: oli oodata, et Levadia tuleb teisel poolajal täisjõuga

Deivid Andreas viis Flora 25. minutil juhtima ja veerand tundi hiljem kasvastas sama mees kodumeeskonna eduseisu kaheväravaliseks, kuid Levadia lõi teisel poolajal 19-minutilise perioodi jooksul kolm väravat tagasi ning rebis tiitliheitluse lahtiseks.

"Noh, oli oodata, et Levadia tuleb teisel poolajal täisjõuga. Neil oli sein vastu seina," rääkis Flora peatreener Konstantin Vassiljev ERR-ile. "Kindlasti mingil hetkel vajusime kaitses liiga alla ja lasime neid liiga lihtsalt löögile. Kõigepealt tuli üks värav, millele eelnes suluseis, aga siis tuli reeglitepärane värav ja see oli esimene häirekell. Pärast kaotusseisu jäämist läksime ründavamalt peale ja meil olid omad võimalused ära lüüa, aga sellised ongi mängud Levadia vastu. Nagu ma enne seda mängu ütlesin, et pärast seda mängu midagi ei lõppe. Kõik on endiselt meie kätes."

Levadia kapteni Til Mavretici sõnul leiti uus eneseusk pärast avaväravat. "Esimesel poolajal üritasime neid kõrgelt pressida, aga andsime sellega neile kaks võimalust ja nad karistasid meid kohe ära. Vaheajal rääkisime riietusruumis, et meil ei ole enam midagi kaotada. Teisel poolajal hakkasime kohe suruma ja lõime värava. Pärast seda väravat hakkasime uuesti uskuma. Sellistes mängudes piisabki ühest väravast, et taas uskuda. Just nii läkski ja me võitlesime võiduka lõpuni."

Levadia võiduga muutus heitlus tabelitipus taas pingelisemaks. Hooaja lõpuni jääb veel seitse vooru. "See ongi tänavuse hooaja võlu – kõik selgub hooaja lõpus. Seitse mängu on veel ees, meie peame kõik mängud võitma ja Floral survet peal hoidma. Neil on veel mängud Kalju ja Paidega tulemas, loodetavasti kaotavad nad punkte."