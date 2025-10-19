Avapoolaja kaotanud Kalju hea hoog jätkub

Harju läks kohtumist Daniil Rudenko 41. minuti väravast juhtima, aga teisel poolaja pööras Kalju mängu enda kasuks: skoori tegid Ivans Patrikejevs (46. minutil), Danõlo Maštšenko (56.) ja Nikita Ivanov (90.).

Seis 32. vooru järel: 1. Flora 72 punkti, 2. Levadia 72, 3. Kalju 64, 4. Paide 62, 5. Trans 51, 6. Vaprus 49, 7. Harju 28, 8. Kuressaare 25, 9. Tammeka 23, 10. Kalev 14.

Enne mängu

Heas hoos Kalju on võitnud neli mängu järjest ning sealjuures alistanud nii Levadia kui Flora. Viimati kaotas meeskond 17. augustil, sellele on järgnenud viis võitu ja kaks viiki. Võidu korral tõuseks Kalju taas Paide Linnameeskonnast mööda kolmandale kohale.

Harju on seevastu kaotanud kolm mängu järjest ning tabelis ollakse 28 punktiga seitsmendal kohal. Kõrgemale tõusta pole võimalik, aga iga punkt on tähtis, sest kuklasse hingavad nii kolme punkti kaugusel olev Kuressaare kui 23 punkti kogunud Tartu Tammeka.

Kõik eelmised kolm omavahelist mängu on sel aastal lõppenud Kalju võiduga, kuid viimases, kolm nädalat tagasi Laagris toimunud mängus päästis Ivans Patrikejevs külalistele kolm punkti alles 87. minuti väravaga.

"Meid ootab ees huvitav mäng - Harju on särtsakas meeskond ja eelmine kohtumine näitas, et nad võivad tekitada probleeme," rääkis mängu eel Kalju peatreener Nikita Andrejev. "Meeskond on hästi valmistunud lõpuspurdiks ja annab väljakul kõik, et saavutada soovitud tulemus!"

"Nõmme Kalju on alati olnud tugev vastane, kuid me ei lähe platsile kedagi imetlema," sõnas Harju treener Erik Listmann. "Läheme endast kõik andma ja võitlema iga palli pärast. Fookus on eelkõige iseenda mängul - kuidas oma ideed platsil ellu viia ja kuidas jääda rahulikuks ka surve all, kui teeme omad asjad õigesti, siis tulemus tuleb."