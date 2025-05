Vassiljev: derbivõit on alati magus, ei ole vahet millal või kuidas tuleb

Flora juhendaja Konstantin Vassiljev teenis peatreenerina esimese võidu Tallinna derbis. "Derbivõit on alati magus. Ei ole vahet millal see tuleb või kuidas see tuleb. Kindlasti on magus," ütles Vassiljev ERR-ile.

"Meil oli enam-vähem teada, kust ohtlikud momendid võivad tulla. Seda oli vaja lihtsalt trennis harjutada ja läbi käia. Muidugi meil ei õnnestunud mängus kõik nii nagu trennis harjutasime ja kõiki käike ei suutnud kinni panna, aga kui derbi lõpuks on null taga, siis järelikult oli kaitsetöö hea," lisas ta.

Kohtumise ainus värav sündis juba 4. minutil, kui Levadia väravavaht Oliver Ani eksis väravast väljatulekul ning Rauno Sappinen sai palli segamatult tühja väravasse veeretada. Ülejäänud mängu käiku dikteeris Levadia, kes valdas rohkem palli ja tegi rohkem pealelööke (22-4; raamidesse 8-2).

"Kindlasti meie palliga mäng pigem ei õnnestunud ja avapoolajal oli kaitses tunda survet, sest Levadia oli kogu aeg palliga. Meil tekkis poolvõimalusi, aga väravate löömine on kindlasti koht, kus peame juurde panema, eriti suurtes mängudes. Värav oli Levadia väravavahi viga, aga sööt [Tristan Toomas Teeväli] ja jooks [Rauno Sappinen] olid hästi ajastatud," märkis Vassiljev.

Levadia juhendaja Curro Torrese arvates olid tema hoolealused mänguliselt paremad. "Olen meeskonna üle väga uhke. Minu arvates mängisime paremini kui Flora, kuid selline on jalgpall. Ühest kingitusest piisas," sõnas Torres.

Levadia langes kaotusega liigatabelis teisele kohale, liidriks kerkinud Florale kaotatakse ühe punktiga. "Muretsemiseks ei ole põhjust. Pikk hooaeg on veel ees. Hetkel oleme keerulises seisus, kuid minu mängijad teavad, et peame paremini mängima," lisas Levadia loots.